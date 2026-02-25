Поки що невідомо, які ролі виконають Бейл та Ді Капріо

Крістіан Бейл і Леонардо Ді Капріо знімуться в продовженні культового бойовика 90-х «Сутичка» (Heat). Фільм Майкла Манна 1995 року почнуть знімати у серпні 2026 року, повідомляє The Independent.

Критики уже назвали картину одним із найочікуваніших фільмів. Зйомки відбудуться у Чикаго, Лос-Анджелесі, Лас-Вегасі, Сінгапурі та Парагваї.

Картина заснована на романі Майкла Манна «Сутичка 2», що вийшов у 2022 році. Книга одночасно є приквелом і продовженням оригінального кримінального фільму. Поки що невідомо, які ролі виконають Бейл та Ді Капріо. Нагадаємо, що в оригінальному фільмі головні зіграли Аль Пачіно та Роберт Де Ніро. Режисер Майкл Манн також зазначив, що може використовувати технології штучного інтелекту для «омолодження» персонажів, щоб показати більш молоді версії героїв.

Нагадаємо також, що в оригінальному фільмі йдеться про протистояння злочинців і поліцейських. Ніа Макколі (Роберт Де Ніро) та його банда здійснює зухвалі, але продумані пограбування в передмісті Лос-Анджелеса і в самому місті. Одного разу бандити потрапляють в халепу: одному з них зносить дах, і він вбиває одного з охоронців без будь-якої причини. Нілу Доводиться міняти план та тікати. Розслідування злочину передають досвідченому лейтенанту Вінсенту Ганну (Аль Пачіно).

Бойовик Майкла Манна отримав сім номінацій на престижні кінопремії і став одним з найуспішніших фільмів режисера.