Раніше місцеві телеграм-канали повідомили про бійку між військовими ТЦК та цивільними

Увечері 24 лютого у Кривому Розі на Дніпропетровщині виник конфлікт між місцевими мешканцями та групою оповіщення ТЦК та СП. Сталася сутичка, під час якої одного з військових вдарили ножем, повідомили у середу, 25 лютого, у пресслужбі Дніпропетровського обласного ТЦК.

За даними ТЦК, 24 лютого група оповіщення разом з поліцейськими зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки виявилося, що зупинений чоловік порушив військовий облік та перебував у розшуку.

«Під час спілкування з затриманим “небайдужі громадяни” вдався до перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки. В результаті агресивних дій ножове поранення отримав один з військовослужбовців», – повідомили у пресслужбі ТЦК.

Пораненого військового ТЦК госпіталізували. Його стан стабільний, повідомили у пресслужбі ТЦК.

До слова, напередодні місцеві телеграм-канали поширили відео бійки між представниками ТЦК та мешканцями Кривого Рогу. Крім того, в мережі поширили інформацію, буцімто під час бійки загинув цивільний чоловік. У пресслужбі ТЦК наголосили, що постраждалих окрім військовослужбовця немає.

«Наголошуємо: будь-які прояви агресії щодо представників Збройних Сил України є неприпустимими. Кожен військовослужбовець, який працює у складі груп оповіщення, виконує державне завдання. Силова протидія законній діяльності війська – це пряме посягання на стабільність оборони країни», – повідомили у пресслужбі ТЦК.

Нагадаємо, днями ексгравець ФК «Колос-2» Данило Колесник опублікував в інстаграм відео, де він вдарив по обличчю військового, який служить в ТЦК. Після розголосу він видалив відео, а сторінку закрив. На інцидент відреагував ковалівський футбольний клуб, за який грав Колесник, та заявив про розрив контракту з форвардом. 18 лютого футболіста затримали та повідомили про підозру.