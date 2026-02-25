Хлопець та дівчина за гроші палили машини Tesla

У Києві викрили двох підлітків, які на замовлення підпалювали машини преміумкласу. Правоохоронці задокументували три підпали електроавтомобілів Tesla у Святошинському районі Києва, повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури 25 лютого.

За даними слідства, 19-річному хлопцю та 16-річній дівчині запропонували роботу в телеграм-каналі з легкого підробітку. Спочатку їм запропонували фотографувати авто марки Mercedes, BMW та Tesla і надсилати світлини замовнику. За це підліткам пропонували 800-1000 грн.

«Згодом хлопцю та дівчині запропонували підпалити автомобілі, обіцяючи платити по 2000 доларів за кожну машину. Об’єктами злочину обрали автомобілі марки Tesla, припарковані біля будинків у Святошинському районі», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

Молодих людей переконали, що машини, які треба підпалити, придбані за гроші шахрайським шляхом. Підпал потрібно було зняти на відео, при цьому замовник вимагав, щоб воно було якісним.

За підпал відповідав хлопець, а дівчина знімала це на телефон. Вогнем знищили три автомобілі Tesla. За одну спалену автівку хлопець отримав на криптогаманець 500 USDT.

Підлітків затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.