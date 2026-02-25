Через забруднення земель нафтою відкрито кримінальне провадження

В лютому 2026 році на одному з підприємств Дрогобицького району стався витік нафти, через який забруднено територію підприємства, ґрунтову дорогу та прилеглі земельні ділянки. Про це в середу, 25 лютого, повідомила пресслужба прокуратури Львівської області.

За даними слідства, витік нафти на підприємстві, робота якого пов’язана з користуванням надрами, стався через пропуск на засувці насосного обладнання.

На місці події зафіксовано нашарування нафтопродуктів у рівчаку та на ґрунті площею близько 500 м2. Також поблизу виявлено ємності, заповнені речовиною темного кольору з характерними ознаками нафтопродуктів, розповіли в прокуратурі.

Забруднення вийшло за територію підприємства (Фото прокуратури)

Ділянку, де стався витік нафти, 24 лютого обстежили державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, повідомили у Держекоінспекції у Львівській області. Їх залучили як спеціалістів в межах кримінального провадження. Фахівці відібрали проби ґрунту для дослідження на вміст забруднюючих речовин.

За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом забруднення земель шкідливими речовинами (ч. 1 ст. 239 КК України).

Наразі встановлюється розмір заподіяної довкіллю шкоди та всі обставини події.