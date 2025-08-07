Масовий мор риби стався у 2020 році в селі Липляни Луцького району

Луцький міськрайонний суд виніс вирок посадовцю «Луцькводоканалу» Ігорю Боярчуку за злочин проти довкілля. Через недбалість посадовця у річку Стир стався витік брудної води, що призвело до масового мору риби. Спеціалісти оцінили збитки у понад 8 млн грн. Проте через закінчення термінів давності справи обвинувачений уник покарання.

Як йдеться в ухвалі суду від 1 серпня, протягом травня-липня 2020 року начальник насосних та очисних споруд комунального підприємства «Луцькводоканал» Ігор Боярчук не забезпечив надійну роботу насосних станцій каналізації та якісну очистку стічних вод, внаслідок чого у річку Стир у селі Липляни потрапило 1,5 млн кубів забрудненої води.

Згідно з результатами експертизи, через надмір мулу та слизу у воді задихнулося близько 15,5 тис. рибин. Збитки оцінили у 8,3 млн грн.

Справу розслідували майже 4,5 роки. За інформацією видання «Сила правди», лише у жовтні 2024 року правоохоронці офіційно повідомили про підозру Ігорю Боярчуку та намагалися арештувати його автомобіль Geely JL7162 (2008 року випуску), аби можна було компенсувати збитки державі. Однак суд відмовив у цьому, як і у відстороненні чоловіка від посади та обрання йому запобіжного заходу. Зрештою, у січні 2025-го обвинувальний акт передали до суду.

Суддя Анатолій Марчук звільнив посадовця водоканалу від покарання, оскільки минули терміни давності справи, тобто 5 років. Крім того, держава компенсує 32 тис. грн витрат за проведення експертиз.