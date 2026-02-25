Окрім 3D-принтера, заклад отримав потужну сучасну матеріально-технічну базу

На базі Гірничо-економічного фахового коледжу у Шептицькому на Львівщині відкрили навчально-практичний центр будівельної інженерії та автоматизації. У закладі запрацював унікальний будівельний 3D-принтер, який друкує цементною сумішшю. Голова ЛОВА Максим Козицький повідомив, що аналогів цього принтера немає більше в жодному навчальному закладі на заході України.

Принтер став ключовим елементом новоствореного навчально-практичного центру будівельної інженерії та автоматизації, який відкрили на базі Гірничо-економічного фахового коледжу. Тут готуватимуть фахівців за спеціальностями «Інженерія програмного забезпечення» та «Будівництво і цивільна інженерія». Одночасно у центрі зможуть навчатися до 300 студентів.

Окрім 3D-принтера, заклад отримав потужну сучасну матеріально-технічну базу. Створили лабораторії опалення, водопостачання, вентиляції та електропостачання, облаштували навчальний простір «Розумний дім» із системами безпеки та енергоефективними рішеннями. Студенти працюватимуть на обладнанні, яке використовується на реальних об’єктах.

Освіту тут можуть здобути випускники 9 і 11 класів, а також усі, хто хоче змінити професію чи пройти перекваліфікацію. Передбачили бюджетні та контрактні місця.

На реалізацію проєкту залучили понад 13 млн грн: майже 8 млн грн – державна субвенція, 3 млн грн – обласний бюджет, близько мільйона – кошти громади. Решту профінансували зі спецфонду коледжу та за підтримки благодійників.

«Зараз Україна дуже потребує фахівців, які будуватимуть, відновлюватимуть, проєктуватимуть, впроваджуватимуть сучасні технології. Якісна професійна освіта – це кадрова стійкість держави та основа післявоєнної відбудови, тому щиро дякую всім, хто долучився до створення цього центру», – написав очільник Львівщини.