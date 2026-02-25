Вахтанг Кіпіані переконаний, що громадяни України оцінять кожного чиновника, але після війни

Історик та офіцер Хорунжої служби 2 корпусу НГУ «Хартія» Вахтанг Кіпіані розповів 24 Каналу, що США не вимагали від України проводити вибори під час війни, проте цього почав вимагати представник Путіна Кирило Дмитрієв під час мирних переговорів декілька місяців тому.

За словами історика, проводити вибори під час війни недоречно. Адже є питання щодо того, як зможуть проголосувати військові на фронті, українці на окупованих територіях чи за кордоном.

«Мені теж не подобається, що влада не змінюється. Але у нас "унікальні" умови – війна. Під час Другої світової в європейських демократіях не було виборів. Переможець Другої світової Черчилль програв на післявоєнних виборах, а не під час війни», – зауважив Вахтанг Кіпіані.

Історик переконаний, що громадяни України оцінять кожного чиновника, але після війни. Якщо ж зараз почнуться вибори, то люди говоритимуть про внутрішні чвари, а не про зовнішнього ворога. Головне наразі – стримувати росіян та зберегти державу.

Вахтанг Кіпіані розповів, що днями бачив, як під час круглого столу 10-12 експертів переконували, що Україні потрібні вибори. Проте, за словами історика, 8-9 з них є політтехнологами, яким, очевидно, потрібна робота та вибори.

«Нам вибори не потрібні. Жодна з країн ЄС не вимагає від нас проведення виборів. Там розуміють, що це зараз некорисно і неможливо», – зауважив Кіпіані.

До речі, Володимир Зеленський днями заявив, що 90% українців проти виборів під час активної фази війни. Також президент України сказав, за яких умов можуть провети вибори.