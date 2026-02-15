Зеленський зазначив, що був би щасливий провести вибори якнайшвише

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю виданню Politico, що переважна більшість українців наразі виступає проти проведення президентських виборів без припинення вогню.

За словами глави держави, близько 90% громадян не підтримують ідею голосування під час активної фази війни. Водночас Зеленський зазначив, що був би щасливий провести їх якнайшвидше, однак лише після встановлення режиму припинення вогню.

Президент наголосив, що для організації виборчого процесу необхідно внести зміни до законодавства через Верховну Раду.

«Як голосуватимуть наші військові? Вони захищають державу, вони мають право бути почутими. Як голосуватимуть 8 млн українців за кордоном? Але вони також повинні мати можливість обрати президента», – наголосив Зеленський.

Він також припустив, що вибори можуть відбутися у разі короткострокового перемир’я. За його словами, якщо президент США Дональд Трамп посилить тиск на російського президента Владіміра Путіна щодо встановлення режиму припинення вогню на два-три місяці, це створить умови для проведення голосування.

Раніше газета Financial Times писала, що Зеленський нібито має намір оголосити план щодо проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого. Проте президент згодом повідомив, що вперше чує таку інформацію, наголосивши, що вибори відбудуться лише за умови відповідних гарантій безпеки.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології у березні 2025 року 77% громадян не підтримували проведення виборів без гарантій безпеки. У лютому 2025 року 23% опитаних українців зазначили, що у разі виборів підтримали б Зеленського.