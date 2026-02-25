18-річна харків'янка отримала підозру за фейкове повідомлення до поліції

Слідчі СБУ спільно з прокурорами повідомили про підозру 18-річній харків’янці, яка надала неправдиве повідомлення про пограбування магазину на вул. Данилишина в центрі Львова, де в ніч на 22 лютого стався теракт та загинула поліцейська.

Як повідомили у середу, 25 лютого, у прокуратурі та СБУ Львівщини, у січні цього року 18-річна харків’янка, шукаючи легкі заробітки в телеграмі, погодилася виконувати «нескладні доручення» російських спецслужб. Йшлося про передачу українським правоохоронцям повідомлень за грошову винагороду.

Виконуючи завдання, у ніч проти 22 лютого жінка анонімно зателефонувала на лінію екстреного виклику 112. Вона повідомила, нібито перебуває у Львові і з балкону спостерігає за пограбуванням магазину на вул. Данилишина. Зокрема, що двоє невідомих чоловіків зламали жалюзі та замок на дверях магазину і зайшли всередину.

«При цьому заявниця у цей час перебувала у Харкові і чітко усвідомлювала, що надана нею інформація не відповідає дійсності», – наголосили в прокуратурі.

За неправдиве повідомлення харків’янці обіцяли заплатити 100 доларів. За даними слідства, грошей вона так і не отримала, а її місце перебування у той же день встановили правоохоронці.

Харків’янці повідомили про підозру у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 383 ККУ). У прокуратурі Львівщини уточнили ZAXID.NET, що суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як вже повідомлялося, перед фейковим повідомленням до поліції, яке зробила 18-річна харків’янка, мешканка Рівненщини Ірина Саветіна заклала поруч з магазином на вул. Данилишина два саморобних вибухових пристрої. Коли на неправдивий виклик приїхав перший екіпаж поліції – стався вибух, а після прибуття другого наряду – ще один. Унаслідок теракту загинула поліцейська та було травмовано ще понад 20 людей.