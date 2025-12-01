Сили спеціальних операцій уразили пусковий район ударних безпілотників Shahed в окупованому Криму. Відео операції оприлюднили в телеграм-каналі ССО в понеділок, 1 грудня.

Удару по району зберігання та пуску ударних БпЛА типу Shahed поблизу мису Чауда завдали підрозділи deep strike ССО в ніч на 28 листопада.

Зазначається, що російські окупанти постійно використовують зазначену територію на півдні Криму для запуску ударних безпілотників по цивільній інфраструктурі України.



«Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії», – зазначили військові.

Нагадаємо, 1 грудня Сили ППО вперше збили ударний безпілотник Shahed, на якому була встановлена авіаційна ракета.