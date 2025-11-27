Засуджені нібито допомогли українським спецслужбам підірвати вантажівку на Кримському мосту

Суд у Ростові-на-Дону засудив до довічного ув’язнення вісьмох людей, яких вважають причетними до вибуху на Кримському мосту в жовтні 2022 року. Про це у четвер, 27 листопада, повідомило російське видання «Медіазона».

Російське слідство встановило, що шість підприємців, фермер та далекобійник нібито допомогли українським спецслужбам підірвати вантажівку з вибухівкою на Кримському мосту у 2022 році. Тоді внаслідок вибуху загинуло п'ятеро людей.

За версією російських правоохоронців, вибух вантажної машини на мосту організували співробітники українських спецслужб, а вибуховий пристрій провезли з Одеси через Болгарію, Вірменію та Грузію, замінивши документи на вантаж.

Вирок винесли Артему та Георгію Азатьянам, Роману Соломко, Володимиру Злобу, Артуру Терчаняну, Олександру Биліну, Олегу Антипову та Дмитру Тяжелих. Засуджені заперечили у суді свою причетність до вибуху.

Нагадаємо, вперше Керченський міст ЗСУ успішно атакували 8 жовтня 2022 року, частково зруйнувавши два автомобільні прольоти. Друга атака відбулася 17 липня 2023 року.

У серпні 2023 року стало відомо, що росіяни затопили вздовж Кримського мосту кілька барж, сподіваючись, що це захистить незаконну споруду від атак українських надводних дронів.

Проте СБУ під час проведення унікальної спецоперації 3 червня втретє вразила Кримський міст, цього разу під водою.