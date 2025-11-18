Цей коренеплід смачний, корисний і легкий у приготуванні

У холодну пору ми прагнемо включити у раціон якомога більше різноманітних овочів та фруктів, аби підтримати імунітет, поповнити організм вітамінами, мінералами, іншими поживними речовинами. Саме тому на нашому столі все частіше з’являється батат, який ще називають солодкою картоплею. Росте батат і в Україні, зокрема на Львівщині. Його вирощують не лише фермери, а й звичайні городники. Батат є різних кольорів. Колір шкірки батату варіюється від білого, кремового, жовтого, помаранчевого, рожевого та червоного до фіолетового, а сам мʼякуш також може бути різних відтінків.

Чому цей коренеплід став таким популярним? Що корисного міститься у ньому? Скільки можна з’їсти солодкої картоплі без шкоди для здоров’я? Чи можна її давати дітям і з якого віку? Ці та інші запитання ZAXID.NET адресував консультантці зі здорового харчування, співзасновниці онлайн школи нутриціології Nodiet school Ользі Дорош.

«Батат – смачний, поживний продукт, який легко вписати в раціон всієї родини. Він підходить навіть для найменших дітей, підтримує здоров’я кишківника, імунітет та забезпечує організм корисною енергією. Можна сміливо включати солодку картоплю до збалансованого меню – і отримувати з неї максимум користі», – каже Ольга Дорош.

Харчова цінність батату

Порція 150 г запеченої солодкої картоплі містить:

133 ккал;

27 г вуглеводів;

6 г харчових волокон;

2,7 г білків;

0,3 г жирів.

Запечений батат з травами - чудовий гарнір на обід чи вечерю

Чим корисний батат?

Вуглеводи. Це основне джерело енергії для нашого організму, при чому, каже Ольга Дорош, це складні вуглеводи, які довше розщеплюються і дають триваліше відчуття насичення і стабільніший рівень глюкози в крові. У порції 150 г є 27 г вуглеводів (для дорослої здорової людини важливо зʼїдати мінімум 130 г вуглеводів з продуктів щодня).

Клітковина. Вона допомагає роботі кишківника, запобігає закрепам, а також сприяє нормалізації рівнів глюкози та холестерину у крові, підтримує здоровий кишковий мікробіом.

Калій. Він підтримує роботу серця, нервову систему та водний баланс в організмі.

Цинк. Цей мінерал вкрай важливий для імунітету та загоєння тканин.

Вітамін А (бета-каротин). Він необхідний для зору, шкіри та імунної системи.

Вітаміни B6, C, Е, K. Вони підтримують метаболізм, кровотворення, захищають від запалень і допомагають крові згортатися.

«Батат також є чудовим джерелом поліфенолів, терпеноїдів, сапонінів, глікозидів, алкалоїдів, стероїдів та інших біологічно активних компонентів. Простими словами, ці речовини працюють як природний «захисний комплекс» для організму. Поліфеноли й терпеноїди зменшують запалення, підтримують імунітет і захищають клітини від старіння. Сапоніни та стероли сприяють здоровому рівню холестерину та добре впливають на серце. Глікозиди та алкалоїди допомагають організму боротися з мікробами, підтримують роботу мозку й нервової системи», – каже нутриціологиня.

Як часто можна їсти батат і скільки?

Солодка картопля є поживним продуктом, тож її можна включати у раціон 2-4 рази на тиждень. Ольга Дорош каже, що її можна давати навіть дітям з 6 місяців, коли вони готові до прикорму. Цей коренеплід для малюків має свої переваги: завдяки м’якій текстурі з нього легко робити пюре. Також батат має природну солодкість, а це подобається дітям, містить багато поживних речовин, добре переноситься, не є поширеним алергеном.

«Порція вуглеводів, зокрема батату, для дорослих і дітей – стільки, скільки вміститься в повністю відкриту долоню або ж 25% тарілки, розмір якої відповідає довжині витягнутої долоні. Орієнтовно 150-200 г готового батату для дорослих – це 1 порція. В дітей треба орієнтуватися на їхню долоньку», – каже Ольга Дорош.

За її словами, батат не є поширеним алергеном, але людям, які мають алергію і індивідуальну харчову непереносимість краще від нього відмовитися.

Готувати батат нескладно. Його можна варити, запікати, смажити, готувати на пару або додавати в супи чи десерти.