У раціон слід частіше включати продукти, які підтримають роботу печінки

Печінка щодня наполегливо працює, щоб виробляти поживні речовини, фільтрувати токсини, а також керувати рівнем цукру в крові. За словами дієтологині Емі Девіс з Нового Орлеана, печінка – один з найунікальніших органів в організмі людини, бо вона може самовідновлюватися, а продукти, багаті на поживні речовини, можуть допомогти зменшити навантаження на неї. Ось чому так важливо, аби у раціоні були продукти, які можуть підтримати її роботу.

Згідно з даними клініки Майо, повідомляє Prevention, це особливо важливо для людей з вірусним або аутоімунним гепатитом, неалкогольною жировою хворобою печінки, метаболічною дисфункцією, повʼязаною зі стеатозом печінки, хворобою Вільсона чи цирозом печінки. Також варто поліпшити здоровʼя печінки людям з цукровим діабетом 2 типу та ожирінням або якщо в родині були випадки захворювань печінки.

Кардіологиня-дієтологиня Мішель Рутенштейн радить для підтримки здоровʼя печінки зосередитися на цільних, поживних продуктах, багатих на клітковину, поліфеноли та протизапальні сполуки, таких як фрукти, овочі, цільні зерна, горіхи та жирна риба.

«Поліфеноли та протизапальні поживні речовини допомагають захистити клітини печінки від оксидативного стресу та зменшити запалення, підтримуючи загальну функцію печінки», – каже експертка.

Продукти, які допоможуть підтримувати здоровʼя печінки

Гранат

«Гранати багаті на поліфеноли, зокрема на елагову кислоту, яка має потужні антиоксидантні та протизапальні властивості. У печінці елагова кислота допомагає зменшити оксидативний стрес, обмежити запалення та запобігти накопиченню жиру в клітинах печінки», – каже Мішель Рутенштейн. Тож зернята граната можна вживати як окремий перекус або посипати ними йогурт, щоб підтримати здоровʼя печінки.

Броколі

Броколі містить сполуки, що називаються глюкозинолатами. Вони допомагають печінці вивільняти ферменти, які підтримують природну здатність організму до детоксикації і захищають печінку від пошкодження.

Авокадо

Воно багате на мононенасичені жири, які допомагають зменшити вміст жиру в печінці та покращити ліпідний метаболізм, що є важливою функцією печінки. Олеїнова кислота, яка міститься в авокадо, а також в оливковій олії та горіхах, захищає клітини печінки від пошкоджень, спричинених насиченими жирами (ті, що містяться в жирному м’ясі, вершковому маслі та випічці).

Брюссельська капуста

Як і броколі, брюссельська капуста також багата на глюкозинолати. Згідно з оглядом 2025 року, опублікованим у журналі Foods, ці сполуки сприяють активності детоксикуючих ферментів, що виробляються печінкою, а також можуть мати протираковий, протизапальний та кардіопротекторний ефект.

Лосось

«Лосось багатий на омега-3 жирні кислоти, які є протизапальними жирами, що можуть допомогти поліпшити рівень жиру в печінці, тригліцеридів та ЛПВП (“хорошого” холестерину)», – каже Емі Девіс. Дослідження, опубліковане в журналі Nutrients, показало, що омега-3 жирні кислоти відіграють певну роль у покращенні стану печінки, коли в ній накопичується занадто багато жиру.

Сардини

Як і лосось, сардини є ще одним чудовим джерелом омега-3 жирних кислот, каже Мішель Рутенштейн. «Вони покращують чутливість до інсуліну, зменшують запалення та підтримують здоровий метаболізм жирів, допомагаючи печінці залишатися здоровою та добре функціонувати», – пояснює вона.

Селера

Вона містить апігенін, флавоноїд з антиоксидантними та протизапальними властивостями, який допомагає захистити клітини печінки від пошкодження. Доведено, що апігенін зменшує накопичення жиру в печінці, підтримує природні шляхи детоксикації печінки та обмежує окислювальний стрес, допомагаючи печінці підтримувати здорову функцію.

Шпинат

«Шпинат та інша листова зелень містять хлорофіл та антиоксиданти, які допомагають підтримувати здоров’я печінки. Хлорофіл спеціально зв’язується з важкими металами та знижує їх токсичність і біодоступність, а також захищає функцію печінки», – каже Емі Девіс. Інші головні джерела хлорофілу включають петрушку, листову капусту, горошок і зелену квасолю.

Журавлина

Журавлина містить тип антиоксиданту, який називається антоціанами, що надають певним продуктам насиченого червоного та синього кольорів і можуть допомогти захистити печінку від окислювального пошкодження. Деякі дослідження показують: журавлина може знижувати маркери жирової дистрофії печінки, а також покращувати резистентність до інсуліну.

Апельсини

Цей цитрусовий фрукт є ще одним джерелом антиоксиданту апігеніну. Згідно з дослідженням, опублікованим у Frontiers in Endocrinology, апігенін має багатообіцяючі властивості у профілактиці та лікуванні різноманітних захворювань печінки.

Артишоки

Вони багаті на розчинну клітковину та антиоксиданти, такі як цинарин і силімарин, які стимулюють вироблення жовчі, покращують метаболізм жирів і захищають клітини печінки від окислювального пошкодження. Вироблення жовчі є однією з найважливіших ролей печінки, оскільки жовч допомагає організму розщеплювати жири з їжі.

Кава

Дослідження, опубліковане в BMC Public Health, показало, що люди, які п’ють каву, значно рідше мають хронічні захворювання печінки, ніж люди, які її не п’ють.

Продукти, яких слід уникати для здоровʼя печінки

Ці продукти можуть сприяти жировій дистрофії печінки, запаленню та створювати більше навантаження на печінку загалом. Експерти пропонують обмежити споживання таких продуктів:

алкоголь;

насичені жири;

високооброблені продукти;

продукти, що містять доданий цукор.