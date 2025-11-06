Осінні овочі та фрукти і серцю допоможуть.і налолоду принесуть

Восени саме час насолодитися сезонними овочами та фруктами, які не лише смачні, а й неабияк корисні для здоров’я серця. Кардіологи назвали Parade сім продуктів, які конче слід включити у раціон. Вони доступні і є на кухні майже всіх українців.

«Коли ми думаємо про здорове харчування для серця, головне, на чому варто зосередитися, – це свіжі фрукти та овочі, нежирні білки та цільнозернові продукти. Перевагу слід надавати продуктам з високим вмістом клітковини та білка, але з низьким вмістом натрію та насичених жирів», – каже доктор медичних наук, кардіолог Метью Дж. Боккезе.

Сім корисних для серця осінніх овочів та фруктів

1. Батат (солодка картопля). Чудова осіння їжа для здорового серця. «Вона забезпечує організм клітковиною та антиоксидантами, такими як бета-каротин, які зменшують запалення та підтримують здоров’я серця», – каже кардіологиня Амі Бхатт. Батат також містить вітамін А і може допомогти знизити рівень АПНЩ (поганого холестерину).

2. Гарбуз. «Гарбуз багатий на клітковину, антиоксиданти та важливі вітаміни, але водночас має низький вміст натрію», – каже доктор Метью Дж. Боккезе. І радить спробувати рецепти з приготування супу з гарбуза, чилі та інших продуктів, щоб отримати максимум користі.

3. Брюссельська капуста. Кардіологиня Амі Бхатт каже, що брюссельська капуста багата на вітамін К та антиоксиданти, а високий вміст клітковини підтримує здоровий рівень холестерину. Брюссельську капусту можна пасерувати, запікати або їсти як частину салату.

4. Журавлина. «Журавлина містить поліфеноли, які можуть покращити функцію кровоносних судин і зменшити окислювальний стрес», – каже докторка Бхатт. Тільки слід уникати надто солодких консервованих варіантів.

5. Яблука. «Яблука містять вітаміни та поліфеноли, які зменшують запалення, знижують кров’яний тиск і запобігають атеросклерозу, що призводить до зниження серцево-судинних захворювань», – каже дитяча кардіологиня Джанна Романо.

6. Буряк. За словами докторки Романо, буряк містить нітрати, які допомагають знижувати кров’яний тиск, бо вони розслабляють і розширюють кровоносні судини дозволяючи крові легше текти по артеріях.

7. Волоські горіхи. «Волоські горіхи містять рослинні омега-3 та корисні жири, які знижують рівень холестерину та покращують здоров'я серця», – каже кардіолог Тарікшах Сайєд.

Аби отримати максимальну користь від цих осінніх овочів та фруктів, кардіологи радять запікати їх зі здоровими оліями, наприклад, оливковою, та намагатися обмежити додавання солі, а також уникати жирних вершків, вершкового масла та зайвого цукру.