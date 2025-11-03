Журавлина - скриня вітамінів, мінералів, антиоксидатнів та інших поживних речовин

Свіжих ягід стає дедалі менше. Утім, є одна ягода, яку можна споживати ще дуже довго, навіть взимку. Це журавлина. Зараз є багато свіжої журавлини, яку варто включати у раціон, хоч вона корисна і сушена, і заморожена. Ця ягода, каже лікарка-дієтологиня Ванда Леванюк, – скриня вітамінів, антиоксидантів, мінералів, інших поживних речовин, які дуже потрібні організму, а особливо в холодну пору року.

Чим багата журавлина?

Журавлина, за словами дієтологині, має низьку калорійність, але високий вміст різних поживних речовин, необхідних для організму:

вітаміни: С, Е, К, В6;

фолат;

мінерали: калій, марганець, мідь, кальцій, залізо;

фітонутрієнти;

клітковину.

У 100 г свіжої журавлини – 46 ккал (сушеної – 308 ккал), вуглеводів – 12,2 г, клітковини – 4,6 г, цукру – 4 г, білка – 0,4 г, жиру – 0,1 г.

«Журавлина також містить різні природні сполуки, які мають багато переваг для здоровʼя. Проантоціаніди – це флавоноїди, які можуть запобігти прилипанню бактерій до стінок сечовивідних шляхів. Антоціаніди надають журавлині насиченого червоного кольору і відомі своїми антиоксидантними та протизапальними властивостями, які знижують ризик серцево-судинних захворювань», – каже Ванда Леванюк.

Ця ягода багата і на флавоноїди, природні сполуки, які можуть допомогти запобігти раку та покращити здоровʼя серцево-судинної системи. Вони також відомі протизапальними та імуностимулюючими властивостями.

Журавлина містить різні органічні кислоти (лимонна, яблучна, хінна), які запобігають прилипанню бактерій до зубів та ясен. Вітамін С – потужний антиоксидант, який зміцнює імунну систему, покращує здоровʼя шкіри та запобігає хронічним захворюванням. Кверцетин – тип флавоноїдів, який допомагає впоратися з алергією та зменшити запалення в організмі. Він також відомий своїми протираковими властивостями.

Як споживання журавлини впливає на організм?

запобігає інфекціям сечовивідних шляхів;

знижує ризик серцево-судинних захворювань, допомагає знизити артеріальний тиск;

сприяє здоровому травленню: клітковина в журавлині регулює випорожнення та запобігає закрепам;

зміцнює імунітет;

знижує ризик виникнення раку: кверцетин і флавоноїди зменшують запалення, запобігають пошкодженню ДНК та сприяють здоровому росту клітин;

уповільнює процес старіння.

Поки є ця ягода, лікарка радить її щодня включати у раціон і запастися нею. У холодильнику журавлину можна зберігати до 2 тижнів, в морозилці – до року. Заморожування журавлини не впливає на вміст поживних речовин, а ось зберігання ягід при кімнатній температурі може привести до їх втрати.

Кому журавлину слід споживати обережно?

Алергікам.У декого може бути алергія на журавлину, особливо у тих, хто має в анамнезі алергію на інші фрукти або ягоди.

Тим, хто приймає ліки. Журавлина може взаємодіяти з деякими ліками, такими як препарати для розрідження крові та аспірин, тому людям, які їх вживають, варто порадитися з лікарем.

Людям із сечокам’яною хворобою. Якщо пити багато соку з журавлини, витяжки з неї, це може збільшити ймовірність утворення каменів в нирках.

Людям з проблемами травлення. Вживання великої кількості журавлини може спричинити розлади шлунка, особливо у людей з проблемами травлення, а велика кількість журавлиного соку – спровокувати карієс та ерозію емалі.

Лікарка не радить споживати надто багато цих ягід: 50-100 г свіжих ягід на день або 1-2 столові ложки сушених цілком достатньо, щоб отримати користь від цієї ягоди.

Як включити журавлину у раціон?

На основі журавлини можна готувати соуси, салати, смузі, морси, додавати до випічки, сушену журавлину можна вживати як окремий перекус. Ванда Леванюк ділиться трьома рецептами страв, до складу яких входить журавлина.

Скандинавський соус

Інгредієнти:

журавлина – 200 г;

цукор – 2-3 ст. л.;

бальзамічний оцет – 25 мл (або сухе вино);

гвоздика – 2 шт.;

перець – за смаком (краще білий);

сіль – дрібка;

крохмаль кукурудзяний – 1 ч. л.;

імбир, цедра, мускатний горіх – за бажанням.

Спосіб приготування:

Каструлю з журавлиною поставте на середній вогонь. Додайте цукор і помішуйте, поки він не розчиниться, а журавлина не почне тріскатися. Окремо змішайте крохмаль та оцет і додайте до журавлини, проваріть ще пару хвилин до загустіння. Наприкінці додайте спеції.

***

Салат з журавлини, яблука та горіхів

Інгредієнти:

свіжа журавлина – 2 склянки;

яблука – 2 великі;

селера – 1/2 склянки;

подріблені волоські горіхи – 1//2 склянки;

цукор – 1/2 склянки;

апельсиновий сік – 1/4 склянки;

лимонний сік – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Журавлину подрібніть, яблука і селеру поріжте кубиками і змішайте з іншими компонентами. Цукор збийте з соками до розчинення і полийте зверху на журавлину. Перемішайте і поставте в холодильник на годину. Перед подачею прикрасьте свіжою журавлиною.

***

Морс із журавлини

Інгредієнти:

Журавлина – 125 г;

Цукор – 120 г, або мед – 75 г;

вода – 800 г.

Спосіб приготування:

Журавлину помийте і розімніть, витісніть сік. Жмих залийте гарячою водою і прокипʼятіть 5 хвилин. Процідіть і змішайте відвар та сік, додайте цукор або мед. Розмішайте та охолодіть.