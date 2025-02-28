Дієслово «нездужати» пишеться разом із часткою «не» і означає почуватися погано, хворіти

В українській мові багато слів, які через частку «не» змінюють своє значення, і дієслова «нездужати» та «не здужати» – яскравий приклад цього. Попри схоже звучання вони мають різні значення та правила вживання. «Всеосвіта» розповідає, як правильно їх використовувати.

«Нездужати» – про стан здоров’я

Дієслово «нездужати» пишеться разом із часткою «не» і означає почуватися погано, хворіти.

Приклади вживання:

Нездужає Катерина, Ледве-ледве дише... (Т. Шевченко). Яке в тебе гаряче лице і руки. Може, нездужаєш? (М. Кропивницький).

«Не здужати» – про можливість щось зробити

Варіант «не здужати» пишеться окремо, оскільки частка «не» надає заперечного значення дієслову «здужати». Відповідно, «не здужати» – це не бути спроможним щось зробити, подолати або перемогти.

Приклади вживання: