Втім, якщо говорити про становище, з якого немає виходу, то в українській мові стилістично краще вживати цю фразу зі словом «безпорадне»

Часто ми вживаємо вислів «безвихідне становище», навіть не замислюючись, що це калька з російської. В українській мові для опису такої ситуації є інші, стилістично правильні фрази. УНІАН розповідає, як правильно сказати цю фразу українською мовою.

Як українською сказати «безвихідне становище»

«Безвихідне становище» – саме у такій комбінації ця фраза є калькою від російського «безвыходное положение» та нехарактерною для української мови. Хоча вислів подекуди й можна зустріти в літературі – наприклад, в тлумачному словнику української мови слово «безвихідний» має такі значення:

Такий, з якого немає виходу, не можна вийти. В якому немає порятунку, виходу; дуже тяжкий; безнадійний, безпорадний.

Втім, якщо говорити про становище, з якого немає виходу, то в українській мові стилістично краще вживати цю фразу зі словом «безпорадне» – «безпорадне становище». Наприклад: «Становище дівчини було безпорадне (Олександр Ільченко, Серце жде, 1939, 387)».

Окрім цього, в українській мові існують й цікавіші варіанти, наприклад: