Слова «білет» та «квиток» часто помилково вважають тотожними за значенням, використовуючи їх у різних контекстах без розрізнення, пише УНІАН. Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, у чому полягає різниця між цими словами і коли потрібно їх вживати.

Хоча на перший погляд ці слова здаються синонімами, проте, за словами Авраменка, вони мають різні значення.

Білет – це картка з питаннями для тих, хто складає іспит. Наприклад, екзаменаційний білет. Також білетом називають цінні папери, наприклад, лотерейнй білет, кредитний білет.

«А квиток – це куплена картка, яка дає право проїзду чи відвідання якогось закладу, наприклад, театру. Також квитком називають документ, який засвідчує належність до якоїсь організації, тобто квиток може бути студентський або профспілковий», – пояснив мовознавець.

Також Олександр Авраменко наголосив, що учнівським і проїзним може бути лише квиток, але не білет.