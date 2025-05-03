Слова із правильним наголосом, які треба знати на НМТ 2025
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На правильному чи неправильному наголошуванні школярі часто помиляються
На тестуванні з української мови будуть питання про правильне наголошення слів. Ця тема завжди викликає сумніви. Щоб ще раз нагадати правила та повторити слова, які можуть трапитись у тестах НМТ, сайт «Освіта.ua» зібрав їх в один перелік.
Нормативні наголоси визначені чинною програмою ЗНО з української мови та літератури та затверджені МОН. Наголошений склад у словах виділений великою літерою.
А
- агронОмія
- алфАвІт
- Аркушик
- асиметрІя
Б
- багаторазОвий
- безпринцИпний
- бЕшкет
- блАговіст
- близькИй
- болотИстий
- борОдавка
- босОніж
- боЯзнь
- бурштинОвий
- бюлетЕнь
В
- вАги (у множині)
- вантажІвка
- веснЯнИй
- вИгода (користь)
- вигОда (зручність)
- видАння
- визвОльний
- вимОга
- вИпадок
- вирАзний
- вИсіти
- вИтрата
- вишИваний
- відвезтИ
- відвестИ
- вІдгомін
- віднестИ
- вІдомість (список)
- відОмість (повідомлення, дані, популярність)
- вІрші
- віршовИй
- вітчИм
Г
- гальмО, гАльма
- глядАч
- горошИна
- граблІ
- гуртОжиток
Д
- данИна
- дАно
- децимЕтр
- дЕщиця
- де-Юре
- джерелО
- дИвлячись
- дичАвіти
- діалОг
- добовИй
- добУток
- довезтИ
- довестИ
- довІдник
- дОгмат
- донестИ
- дОнька
- дочкА
- дрОва
Е
- експЕрт
Є
- єретИк
Ж
- жалюзІ
З
- завдАння
- завезтИ
- завестИ
- зАвжди
- завчасУ
- зАгадка
- заіржАвілий
- заіржАвіти
- закінчИти
- зАкладка (у книзі)
- зАкрутка
- залишИти
- замІжня
- занестИ
- зАпонка
- заробІток
- зАставка
- зАстібка
- застОпорити
- звИсока
- здАлека
- зібрАння
- зобразИти
- зОзла
- зрАння
- зрУчний
- зубОжіння
І
- індУстрія
К
- кАмбала
- каталОг
- квартАл
- кИшка
- кіломЕтр
- кінчИти
- кОлесо
- кОлія
- кОпчений (дієприкметник)
- копчЕний (прикметник)
- корИсний
- кОсий
- котрИй
- крицЕвий
- крОїти
- кропивА
- кулінАрія
- кУрятина
Л
- лАте
- листопАд
- літОпис
- лЮстро
М
- мАбУть
- магістЕрський
- мАркетинг
- мерЕжа
- металУргія
- мілімЕтр
Н
- навчАння
- нанестИ
- напІй
- нАскрізний
- нАчинка
- ненАвидіти
- ненАвисний
- ненАвисть
- нестИ
- нІздря
- новИй
О
- обіцЯнка
- обрАння
- обрУч (іменник)
- одинАдцять
- одноразОвий
- ознАка
- Олень
- оптОвий
- осетЕр
- отАман
- Оцет
П
- павИч
- партЕр
- пЕкарський
- перевезтИ
- перевестИ
- перЕкис
- перелЯк
- перенестИ
- перЕпад
- перЕпис
- піалА
- пІдданий (дієприкметник)
- піддАний (іменник, істота)
- пІдлітковий
- пізнАння
- пітнИй
- піцЕрія
- пОдруга
- пОзначка
- пОмИлка
- помІщик
- помОвчати
- понЯття
- порядкОвий
- посерЕдині
- привезтИ
- привестИ
- прИморозок
- принестИ
- прИчіп
- прОділ
- промІжок
- псевдонІм
Р
- рАзом
- рЕмінь (пояс)
- рЕшето
- рИнковий
- рівнИна
- роздрібнИй
- рОзпірка
- рукОпис
- руслО
С
- сантимЕтр
- свЕрдло
- серЕдина
- сЕча
- симетрІя
- сільськогосподАрський
- сімдесЯт
- слИна
- соломИнка
- стАтуя
- стовідсОтковий
- стрибАти
Т
- текстовИй
- течіЯ
- тИгровий
- тисОвий
- тім’янИй
- травестІя
- тризУб
- тУлуб
У
- украЇнський
- уподОбання
- урочИстий
- усерЕдині
Ф
- фартУх
- фаховИй
- фенОмен
- фОльга
- фОрзац
Х
- хАос (у міфології: стихія)
- хаОс (безлад)
Ц
- цАрина
- цемЕнт
- цЕнтнер
- ціннИк
Ч
- чарівнИй
- черговИй
- читАння
- чорнОзем
- чорнОслив
- чотирнАдцять
Ш
- шляхопровІд
- шовкОвий
- шофЕр
Щ
- щЕлепа
- щИпці
- щодобовИй
Я
- ярмаркОвий
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