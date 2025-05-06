Математика є одним із трьох обов’язкових предметів на НМТ-2025. Основна сесія НМТ розпочинається уже 14 травня, то ж учасники активно повторюють навчальні матеріали перед тестуванням. На НМТ з математики учасникам надаватимуть додаткові матеріали (формули), якими дозволено користуватись під час тестування.

Перелік додаткових матеріалів, формул, якими можна користуватись на НМТ з математики:

таблиця квадратів від 10 до 49;

формули скороченого множення;

квадратне рівняння;

модуль числа;

степені;

логарифми;

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арифметична прогресія;

геометрична прогресія;

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теорія ймовірностей;

комбінаторика;

похідна функції;

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первісна функції та визначений інтеграл;

тригонометрія;

таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів.

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Геометрія:

довільний трикутник;

прямокутний трикутник;

паралелограм;

прямокутник;

ромб;

трапеція;

коло;

круг;

пряма призма;

правильна піраміда;

циліндр;

конус;

куля, сфера;

координати та вектори.

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Усі додаткові матеріали з математики, які додаватимуть до тестів НМТ-2025, можна переглянути за посиланням.

Нагадуємо, що основна сесія НМТ-2025 розпочнеться 14 травня і триватиме до 25 червня. Учасникам не можна запізнюватись на тестування. З міркувань безпеки інформацію про те, де відбудуться тестування на території України, публічно не оголошують.

На основну сесію НМТ-2025 успішно зареєструвались 312 тис. учасників, з яких 20 тис. проходитиме тестування за кордоном. Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розповів про найпопулярніші необов’язкові предмети на НМТ.