Якими формулами дозволено користуватись на НМТ-2025 з математики: перелік
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Математика є одним із трьох обов’язкових предметів на НМТ-2025. Основна сесія НМТ розпочинається уже 14 травня, то ж учасники активно повторюють навчальні матеріали перед тестуванням. На НМТ з математики учасникам надаватимуть додаткові матеріали (формули), якими дозволено користуватись під час тестування.
Перелік додаткових матеріалів, формул, якими можна користуватись на НМТ з математики:
- таблиця квадратів від 10 до 49;
- формули скороченого множення;
- квадратне рівняння;
- модуль числа;
- степені;
- логарифми;
- арифметична прогресія;
- геометрична прогресія;
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- теорія ймовірностей;
- комбінаторика;
- похідна функції;
- первісна функції та визначений інтеграл;
- тригонометрія;
- таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів.
Геометрія:
- довільний трикутник;
- прямокутний трикутник;
- паралелограм;
- прямокутник;
- ромб;
- трапеція;
- коло;
- круг;
- пряма призма;
- правильна піраміда;
- циліндр;
- конус;
- куля, сфера;
- координати та вектори.
Усі додаткові матеріали з математики, які додаватимуть до тестів НМТ-2025, можна переглянути за посиланням.
Нагадуємо, що основна сесія НМТ-2025 розпочнеться 14 травня і триватиме до 25 червня. Учасникам не можна запізнюватись на тестування. З міркувань безпеки інформацію про те, де відбудуться тестування на території України, публічно не оголошують.
На основну сесію НМТ-2025 успішно зареєструвались 312 тис. учасників, з яких 20 тис. проходитиме тестування за кордоном. Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розповів про найпопулярніші необов’язкові предмети на НМТ.