За гроші з державної субвенції повністю оновлять інженерну лабораторію

Чернівецький політехнічний фаховий коледж отримає 2,1 млн грн державної підтримки у межах проєкту «100 майстерень». Гроші спрямують на модернізацію навчально-практичного центру цифрового виробництва та робототехніки Craft. Про це повідомила Чернівецька обласна військова адміністрація.

За гроші з державної субвенції повністю оновлять інженерну лабораторію. Також частина коштів піде на створення безбар’єрних умов для навчання людей з інвалідністю.

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Зокрема, в новій лабораторії студенти зможуть здобувати фахову освіту за спеціальностями «Інженерія програмного забезпечення» та «Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка».

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Додамо, що «100 майстерень» — це державний проєкт, який допомагає професійним та фаховим коледжам отримати сучасне обладнання й оновити простір. За інформацією МОН, за два минулі роки уряд інвестував у проєкт 1 млрд грн на оновлення 200 майстерень у коледжах. Цього року з бюджету видіили понад 860 млн грн на ще 107 майстерень, лабораторій та кабінетів. У закладах з’являться нові верстати, зварювальне обладнання, 3D-принтери, робототехнічні комплекси, дрони, кухонні комбайни та сучасна аграрна техніка.

Проєкт створено та реалізовано завдяки програмі фінансової підтримки України від Європейського Союзу – Ukraine Facility Plan.