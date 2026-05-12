Завершити стінопис планують до середини червня

На стіні головного управління Національної поліції в Тернопільській області малюють 15-метровий мурал. Ініціатором стінопису виступила громадська організація «Ветеранський простір “Незламні духом”».

На муралі зобразять воїна, який на руках тримає маленьку дівчину з кошеням. Також поруч напишуть слова «Слава Україні!». Про це повідомили в поліції Тернопільщини. Над створенням стінопису працює тернопільський художник Микола Кафтан. Висота муралу становитиме 15 метрів.



«На нашому муралі буде зображений захисник, який пройшов крізь горнило війни. Він триматиме на руках дівчинку, яка символізуватиме наше майбутнє – майбутнє України. Завдяки нашим воїнам, які пожертвували своїм життям і здоров’ям, багато з яких повернулися з інвалідністю та мають особливі потреби, наші діти можуть навчатися в школах і садочках, рости та будувати майбутню Україну», – розповідав Микола Кафтан.

Дизайн муралу обирали учасники форуму «Вектори розвитку ветеранської спільноти» шляхом голосування серед кількох варіантів.

Будівля поліції розташована у центрі міста, а сіра стіна виходить на пішохідну вулицю Валову. Гроші на фарбу та устаткування громадській організації передали приватні меценати. Завершити стінопис планують до середини червня.