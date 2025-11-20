У Львові з'явився новий мурал митця Андрія Ярмоленка, якого в народі називають "український Бенксі"

У центрі Львова у четвер, 20 листопада художник Андрій Єрмоленко створив новий мурал у стилі «Бенксі», присвячений Дню захисту дітей та трагічним подіям у Тернополі. Стінопис митець намалював на стіні будинку на вул. Вірменській.

Громадська організація Communities Army of Ukraine («Армія громад України») провела кампанію Save Ukraine Children, у межах якої український митець Андрій Єрмоленко створив новий мурал у центрі Львова на вул. Вірменській. На графіті зображений хлопчик з парасолькою, який захищає себе та кота від російських шахедів. Новий стінопис створили в День захисту дітей та після трагічних подій у Тернополі.

«Сьогодні Міжнародний день захисту дітей, а вчора в Тернополі знову дитячі смерті... я не втримався і створив ще одне графіті у Львові. Не важливо, чи Banksy, чи Андрій Єрмоленко, чи кіт Шайба намалював ці стінописи – головне, нажаль, що на голову наших дітей досі падають бомби і ракети. Це треба зупинити! Нам потрібна ППО, підтримка світу і – найголовніше – перемога. Ми маємо перемогти», – написав митець Андрій Єрмоленко у Facebook.

Як зазначили в організації, до Всесвітнього дня захисту дітей, який відзначають 20 листопада, Армія громад України провела кампанію Save Ukraine Children. У межах заходу організатори намагались привернути увагу світової спільноти до того, що Росія щодня вбиває цивільних, зокрема українських дітей, і закликати допомогти Україні засобами ППО, щоб захистити українське небо від російських ракет та шахедів.

Громадська спільнота Communities Army of Ukraine («Армія громад України») була заснована на початку 2022 року. Мета організації – об'єднувати людей по всьому світу на підтримку України та її боротьби за незалежність, а також привернути увагу до українських дітей, які страждають внаслідок російської агресії та постійних обстрілів.

Нагадаємо, український митець Андрій Єрмоленко раніше створив стінопис у Стрийському парку. Художник намалював графіті, на якому кіт та двоє дітей закривалися парасолькою від російської ракети.

До слова, у Тернополі через ракетний удар Росії та масову загибель людей з 19 по 21 листопада оголосили днями жалоби.