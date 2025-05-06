Мурал у Приморському Запорізької області

У межах мистецької акції «Стінописи опору» на будівлях прифронтових Степногірська та Приморська Запорізької області українські художники Андрій Єрмоленко, Нікіта Тітов та Михайло Скоп створили стінописи. Організаторами проєкту є Рух Опору та Центр Національного Спротиву ССО ЗСУ.

Художник Андрій Єрмоленко створив мурал у Приморському. Митець переосмислив печатку Війська Запорізького.

«Центральна фігура – козак з вусами та зброєю на плечі. Мушкет у його руках замінено на автомат, а на грудях – логотип українського Руху Опору. Мурал показує, що є історична боротьба за волю, зв’язок поколінь та переродження козацького духу у сучасних захисниках України. Цей стінопис – візуальний міст між героїчним минулим і героїчним сьогоденням, між запорозьким козаком і сучасним воїном спротиву», – розповідають організатори.

Мурали, які створили у Запорізькій області Андрій Єрмоленко, Нікіта Тітов та Михайло Скоп

Також Андрій Єрмоленко створив зображення козака з Руху Опору зі знищеним двоголовим орлом. Стінопис поєднує образи сучасного партизана і козака. Крім цього, біля муралу є рядки з вірша Тараса Шевченка: «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось де, люди, наша слава – Слава Україні!».

У Степногірську художник Михайло Скоп зобразив учасника Руху Опору, що ріже півня. «Фігура в масці з ножем – втілення "тіні", яка діє в тилу ворога. Вона неозброєна традиційною зброєю, але її головна сила – рішучість, розум і готовність діяти, коли ворог найменш очікує. Двоголовий червоний півень – сатиричне, зневажливе переосмислення російського герба (двоголового орла). Півень символізує жалюгідність і фарс імперських амбіцій, які підлягають знищенню», – розповіли творці проєкту.

На двох локаціях у Степногірську Нікіта Тітов зобразив знак Руху Опору. У центрі композиції – серце спротиву. Від знаку розходяться стрілки, які символізують шляхи людей, які чинять опір в тилу ворога. Стрілки утворюють образ тризуба.

Додамо, що Андрій Єрмоленко раніше створив стінописи у прифронтових Оріхові та Зарічному.