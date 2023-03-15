Відтепер можна здійснити 3D-тур Маріупольським драмтеатром

Львівський стартап Skeiron створив 3D-модель Маріупольського драматичного театру в межах проекту #SaveMariupolHeritage. Про це у середу, 15 березня, повідомили у прес-службі Skeiron.

Оцифровували Маріупольський драмтеатр понад три місяції, адже бракувало детальних даних споруди, їх було нелегко знайти у відкритих джерелах. Щоб відтворити 3D-модель драмтеатру, довелось ретельно шукати фото та відео будівлі.

Спершу стартапери зробили зображення екстер’єру та інтер’єру театру, а вже потім перетворили їх в 3D-модель із картою глибини. Це передова технологія фотограмметрії. 3D-тур є у вільному доступі для всіх охочих. Надалі команда збирається створити 3D-тур і по інших пам’ятках Маіуполя.

«Проект #SaveMariupolHeritage – це початок великого проекту про Маріуполь. Зараз проект презентує 3D-хмару точок центральної частини міста та 3D-тур по Маріупольському драматичному театру. Цим проектом ми хочемо привернути увагу світу до Маріуполя й продовжити відроджувати інші важливі архітектурні та історичні пам’ятки міста», – розповів співзасновник студії Skeiron Андрій Гривнак.

Skeiron – стартап, який створили троє однокласників Юрій Преподобний, Андрій Гривняк та Володимир Заяць ще у 2016. Команда працює також над проектом #SaveUkrainianHeritage та робить тривимірну фіксацію пам’яток культурної спадщини України. У випадку руйнувань цей проект допоможе якнайточніше їх відтворити. Крім того, львівська команда розробила пам'ятки архітектури в 3D-форматі для Google та проект Pocket city AR. Наразі у Google-пошуку доступні понад 40 українських пам’яток у 3D, серед них Домініканський та Софійський собори.