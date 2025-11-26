Борис Шефір зазначив, що нічого не буде говорити про Зеленського

Російська компанія «Грин Филмс», власниками якої до кінця 2021 року були колишні бізнес-партнери Володимира Зеленського, отримала 99,5 млн російських рублів від Всеросійської державної телерадіомовної компанії (ВГТРК). Переказ відбувся за два місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо», оприлюдненому у середу, 26 листопада.

Журналісти «Слідства.Інфо» отримали документи від джерела у російській податковій. З них випливає, що 27 грудня 2021 року ВГТРК перерахувала 99 599 000 рублів московському ТОВ «Грин Филмс».

Документ з російської податкової. Фото «Слідства.Інфо»

Компанія була зареєстрована на кіпрську Green Family Ltd, а її засновниками до 30 грудня 2021 року були давні бізнес-партнери Зеленського у «Кварталі 95» – брати Борис та Сергій Шефіри, сценарист Андрій Яковлев і Тімур Міндіч. Їхня частка у структурі проходила через офшор Appex International Ltd, зареєстрований на Британських Віргінських островах.

Відповідно до річних звітів «Грин Филмс», уже станом на 31 грудня 2021 року ці кошти були витрачені. На рахунку компанії залишилося трохи більше ніж 8 млн рублів.

«Слідство.Інфо» надіслало запит до Офісу президента щодо того, чи міг Володимир Зеленський отримувати хоч якусь частину цих грошей. Відповіді на момент публікації розслідування редакція не отримала. Також журналісти не отримали реакції від Тімура Міндіча, Андрія Яковлєва і Сергія Шефіра.

Прокоментував ситуацію лише один із колишніх співзасновників Green Family – сценарист Борис Шефір: «Так ви розумієте, я взагалі не хочу з вами спілкуватися. Ви зараз готуєте матеріал проти президента? А я його друг. Я що – придурок проти нього якісь покази давати? А президент знає, що ви цей матеріал готуєте? Ідіть і розкажіть йому!».

«Слідство.Інфо» також нагадало, що у січні 2019 року «Схеми» публікували розслідування, у якому йшлося, що Володимир Зеленський сказав неправду в інтерв’ю Дмитрові Гордону, заявивши, що після 2014 року разом із партнерами закрив бізнес у Росії.

Нагадаємо, що російську кінокомпанію колишніх бізнес-партнерів президента Володимира Зеленського по Студії «Квартал 95» оформили на громадянина Латвії, який немає зв’язків з медіа та є різноробочим.