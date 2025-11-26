Одноосібним власником кіпрської Green Family Ltd став Ігорс Залівскіс

Російську кінокомпанію колишніх бізнес-партнерів президента Володимира Зеленського по Студії «Квартал 95» оформили на громадянина Латвії, який немає зв’язків з медіа та є різноробочим. Про це у вівторок, 25 листопада, повідомило «Слідство.Інфо».

Відомо, що у 2018 році тоді ще майбутній кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявляв, що після 2014 року разом зі своїми бізнес-партнерами закрив бізнес у Росії.

Як зазначають «Схеми», в Росії існувало три компанії співвласниками яких був Зеленський та його бізнес-партнери Андрій Яковлєв, Борис і Сергій Шефіри, а також Тимур Міндіч. Коли Зеленський став президентом, у травні 2019 року фірмами «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» та «Грин Филмс» через кіпрську Green Family Ltd співволоділи брати Шефіри, Андрій Яковлєв і компанія Міндіча.

Фото «Слідство.Інфо», колишні власники «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» та «Грин Филмс»

У червні того ж року Green Family вийшла зі співзасновників «Вайсберг Пикчерс» і литовський режисер Марюс Бальчюнас став її одноосібним власником.

30 грудня Борис та Сергій Шефіри, Андрій Яковлєв і компанія Міндіча вийшли з-поміж співзасновників кіпрської Green Family Ltd і її одноосібним власником став Ігорс Залівскіс.

Однак за три дні до цього дочірня структура Green Family в Росії – «Грин Филмс» – отримала від Всеросійської державної телерадіомовної компанії 99,5 млн рублів, що становило 1,3 млн доларів. Проте невідомо, хто саме отримав ці гроші.

«Станом на 31 грудня ці кошти були витрачені, і на рахунку залишилось трохи більше, ніж 8 млн рублів. Тобто вони десь провели всі ці транзакції одразу досить швидко. Дійсно, що компанія, яка декларує виручку понад 110 млн, одразу ж показала витрати понад 95 млн», – розповіла аналітикиня «Центру протидії корупції» Антоніна Волкотруб.

Тобто наприкінці 2021 року власником компанії Green Family став латвієць Залівскіс. У соціальних мережах він розповідав, що працював будівельником в Англії та публікував фотографії, з яких стало відомо, що він працював сантехніком у Норвегії.

Фото з соцмереж Ігорса Залівскіса

Фото з соцмереж Ігорса Залівскіса

«Ігорс, схоже, майстер на всі руки, але точно – не шоумен чи продюсер. Новий власник кіпрської Green Family не дуже цікавиться виробництвом фільмів чи комедійних шоу. Восени 2018 року чоловік опублікував відео з молотком і рубанком та розповів, що зводить будинки в Англії», – йдеться у матеріалі.

Та розслідувачі з'ясували, що коханою Залівскіса є Еліна Ботушанська. На її сторінці в соцмережах журналісти знайшли спільне фото з Мариною Разумовою, яка є хрещеною матір'ю одного із синів Еліни. Разумова з 2014 року до 2022 року була директоркою Green Family Ltd. До 2019 року жінка керувала компанією разом з Оксаною Лазаренко – дружиною ексочільника СБУ Івана Баканова.

Окрім цього, журналісти встановили, що російська компанія «Грин Филмс» перебуває у власності Ольги Лосєвої, яка також пов'язана з колишніми партнерами Зеленського.

«Отже, кіпрська компанія Green Family Ltd, яка, у свою чергу володіє російською “Платинумфильм”, в останній день 2021 року має нового власника — Ігорса Залівскіса. Він не схожий на реального власника, бо сфера його інтересів — зовсім не медіабізнес чи виробництво фільмів. Разом із тим, кума Залівскіса – Марина Разумова – багато років співпрацювала з “кварталівцями”, тож можемо обґрунтовано припускати, що компанію продовжують контролювати попередні бенефіціари – бізнес-партнери Володимира Зеленського», – підсумовують журналісти.

Міндіч, Яковлєв і Сергій Шефір не відповіли на повідомлення і дзвінки журналістів. Борис Шефір сказав, що не хоче спілкуватися зі «Слідством.Інфо», бо «вони готують матеріал проти президента, а він є його другом».

Нагадаємо, у березні 2019 року «Схеми» повідомляли, що Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора «Студії Квартал-95». Він вийшов із кіпрської компанії-засновниці ООО «Грин Филмс» Green Family LTD. Після цього частки у Green Family LTD розподілилися так: Андрій Яковлєв – 20%, Борис Шефір – 15%, Сергій Шефір – 15%, Appex International LTD Тімура Міндіча – 50%.