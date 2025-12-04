У «Кварталі 95» зазначили, що у новій компанії Міндіч не фігурує

Студія «Квартал 95» зареєструвала нову компанію – ТОВ «Квартал ЮА», яка надалі займатиметься виробництвом контенту. ТОВ «Квартал ЮА» відкрили через те, що одним із співвласників «Кварталу 95» був Тимур Міндіч в розслідуванні справи про корупцію в «Енергоатомі», яку проводять НАБУ та САП. Про це повідомив «Детектор медіа», у четвер, 4 грудня.

У «Кварталі 95» пояснили, що творчий колектив створив нову компанію – ТОВ «Квартал ЮА», оскільки одним із засновників «Кварталу 95» є скандальний Тимур Міндіч, якого підозрюють у відмиванні грошей та у створенні злочинної організації.

«До складу засновників “Кварталу ЮА” входять люди, які створювали “Квартал 95” від самого початку. Тимур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ “Квартал ЮА”. Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією», – повідомили у студії.

За даними YouControl, власниками ТОВ «Квартал ЮА» є Сергій Шефір (54,5%), Ірина Пікалова (10,5%), Сергій Казанін (7%), Євген Кошовий (7%), Юрій Крапов (7%), Роман Маров (7%) та Олександр Пікалов (7%). Статутний фонд компанії становить 1 млн грн.

Водночас у пресслужбі компанії наголосили, що санкції проти Тимура Міндіча стосуються лише фізичної особи і не впливають на діяльність студії. «Квартал 95» продовжує існувати відповідно до законодавства.

«Зараз у публічному просторі багато інформації, пов’язаної з одним зі співвласників Студії “Квартал 95”, який опинився у центрі уваги. Ці події не мають стосунку до роботи студії, її контенту чи команди. Співвласник має юридичний зв’язок зі студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди», – йдеться у дописі «Кварталу 95».

Адвокат Ігор Млечко пояснив, що Тимур Міндіч володіє 50% ТОВ «Квартал 95», однак введені санкції не означають автоматичну заборону діяльності компанії. Продакшн може й надалі виробляти контент, укладати договори та отримувати доходи.

При цьому частка Міндіча стає замороженим активом: компанія не може виплачувати йому дивіденди чи виконувати інші фінансові зобов’язання, а також проводити будь-які операції, що ведуть до її відчуження або перерозподілу. Сам Міндіч не може продати, подарувати чи передати свою частку – банки блокуватимуть будь-які операції на його користь, а корпоративний контроль з його боку стає неможливим.

Ігор Млечко також зазначив, що у разі доведення вини Міндіча актив може бути конфіскований у дохід держави. Це стосується не лише корпоративних прав, а й доходів, отриманих від діяльності ТОВ «Квартал 95», якщо їх визнають пов’язаними з кримінальними діями.