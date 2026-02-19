За словами експертів, сир може зберігатися набагато довше, якщо змінити деякі прості методи зберігання

Щоб сир довше залишався свіжим та не вкривався пліснявою, важливо не лише просто зберігати його у холодильнику, а й правильно упакувати та розмістити продукт. Express розповідає, як створити оптимальні умови для сиру, щоб уникнути появи плісняви.

За словами експертів, сир може зберігатися набагато довше, якщо змінити деякі прості методи зберігання. Марк Макшейн, експерт з безпеки харчових продуктів у Food Hygiene Certificate, рекомендує використовувати вощений папір або папір для сиру, щоб обернути сир і контролювати вологість та циркуляцію повітря.

«Тверді та витримані сири, такі як чедер, гауда або пармезан, найкраще обернути папером для сиру або вощеним папером, а потім нещільно накрити фольгою, оскільки це забезпечує циркуляцію повітря, запобігаючи висиханню або тріщинам на поверхні. М'які сири з пліснявою, такі як брі та камамбер, потребують трохи щільнішого обгортання для контролю вологості, ідеально – в сирний папір, оскільки занадто багато повітря призведе до їх висихання, а занадто мало – до появи запаху аміаку», – розповів він.

А сири з пліснявою завжди слід обгортати окремо та дуже надійно, оскільки їх пліснява може легко поширитися на інші сири та вплинути як на смак, так і на безпеку, якщо їх зберігати разом.

Макшейн також рекомендує зберігати сир у ящику для овочів у холодильнику, і не залишати його надовго при кімнатній температурі.

«Різні види сиру по-різному випаровують вологу і аромати, тому їх не можна залишати поруч. Якщо вони будуть контактувати надто довго, це може призвести до таких дефектів, як розмокла кірка, цвіль, перехресне забруднення і навіть швидше псування», – додав він.

Щоб уникнути проблем з якістю продуктів, сир слід залишати при кімнатній температурі не більше двох годин або однієї години в дуже теплій кімнаті, після чого повернути його в холодильник.