Іван Іщенко має досвід роботи у поліції Одещини, Вінниччини та Чернігівщини

Новим керівником Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області призначили 43-річного Івана Іщен­ка. Він замінив на посаді Руслана Герасимчука, який очолював установу із 2020 року. Про це у понеділок, 25 травня, повідомила пресслужба поліції області.

Іван Іщенко має 21-річний досвід служби в органах внутрішніх справ і Нацполіції. Раніше він працював на керівних посадах у поліції Одеської області, а також очолював поліцію Вінниччини та Чернігівщини.

Іщенко навчався в Одеському юридичному інституті Національного університету внутрішніх справ із 2001 по 2005 рік. Після завершення навчання розпочав службу оперуповноваженим карного розшуку в Тарутинському райвідділі міліції на Одещині.

Надалі працював у підрозділах боротьби з економічною злочинністю, а згодом обіймав керівні посади у Тарутинському райвідділі міліції. У 2011–2014 роках очолював районний відділ міліції.

У червні 2020 року Іщенка призначили начальником поліції Вінницької області. Після цього ветерани АТО зібралися у Вінниці, щоб з’ясувати, чи був він причетний до подій в Одесі 2 травня 2014 року. Як повідомляло «Суспільне», Іщенко заявив, що на момент сутичок біля Будинку профспілок перебував на стажуванні, тому не міг брати в цьому участі. За словами тодішнього керівника вінницького осередку «Нацкорпусу» Ігоря Княжанського, така відповідь задовольнила ветеранів.

Із жовтня 2023 року він очолював поліцію Чернігівської області.

Додамо, що причини звільнення Руслана Герасимчука наразі не повідомляють. Він очолив поліцію Хмельниччини 29 липня 2020 року.

У 1999 році Руслан Герасимчук закінчив Львівський інститут внутрішніх справ. Службу розпочав у Старокостянтинівському райвідділі міліції на Хмельниччині. За роки роботи пройшов шлях від оперуповноваженого районного відділу до начальника поліції Хмельницької області.