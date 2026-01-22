Йдеться про ділянку вздовж траси з Давидова до Милятичів

Солонківська сільська рада продала з аукціону ділянку в Милятичах під будівництво обʼєктів придорожнього сервісу родині депутата Львівської районної ради від партії «Голос» Ігоря Лічнова.

Йдеться про ділянку площею 0,15, що розташована вздовж траси з Давидова до Милятичів. Ділянка призначена для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Її виставили на продаж 17 грудня 2025 року зі стартовою ціною трохи більше ніж 501 тис. грн.

Торги відбулись на електронному майданчику «Прозорро. Продажі» 19 січня. Участь взяли три компанії – ТзОВ «Ромус-Поліграф», що належить батькам голови Львівської облради Юрія Холода, ТзОВ «Рієстра» та ФОП Олег Білас. Найвищу ціну, 776 тис. грн, запропонувало ТзОВ «Рієстра».

Компанія зареєстрована у 2016 році в Милятичах та займається виробництвом бетону. Фірма належить львів’янину Максиму Лічнову, а директором фірми вказаний його брат Ігор Лічнов – депутат Львівської районної ради від «Голосу», член постійної комісії з питань будівництва, архітектури, ЖКГ, транспорту. Також серед директорів фірми фігурує його дружина Анастасія Волкова. У 2024 році в ТзОВ «Рієстра» він отримав 1,8 млн грн зарплати. Компанія має у власності 16 земельних ділянок.