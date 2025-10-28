Йдеться про ділянку площею 0,10 га на просп. Грушевського у Миколаєві на Львівщині

Миколаївська міська рада за 3,2 млн грн продала ділянку під будівництво багатоквартирного житлового будинку. Землю викупив львівський адвокат і підприємець Олександр Ісаков. Під час торгів вартість землі зросла майже в 15 разів.

Йдеться про ділянку площею 0,10 га на просп. Грушевського у Миколаєві на Львівщині. Ділянку виставили на продаж зі стартовою ціною 222 тис. грн на онлайн-майданчику «Прозоро. Продажі». Вона призначена для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Участь у торгах взяли троє покупців. Найвищу ціну запропонував Олександр Ісаков – 3,2 млн грн. Під час торгів ціна землі зросла майже в 15 разів.

Олександр Ісаков – львівський адвокат і підприємець. Має активний ФОП на заняття правничою діяльністю та низку припинених компаній. Раніше він був бенефіціаром компанії «Декада-2000», яка відома мережею аптек «Пульс». До 2020 року він був співвласником ТзОВ «Аптека №31», а зараз вказаний головним бухгалтером ТзОВ «СКФ-Плюс», що належить його колишнім партнерам по аптечному бізнесу.