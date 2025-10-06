Ідеться про приміщення цокольного поверху на вул. Горбачевського, 15 у Львові

Управління комунальної власності Львівської міської ради продало приміщення на вул. Горбачевського за майже 3 млн грн. Майно купив підприємець з Рави-Руської Олег Цимбалюк.

Ідеться про нежитлове приміщення цокольного поверху площею 58,3 м2 на вул. Горбачевського, 15. Майно виставили на продаж 19 вересня зі стартовою ціною 2,3 млн грн. Торги провели 2 жовтня на онлайн-платформі «Прозоро. Продажі». Участь у аукціоні взяв лише підприємець Олег Цимбалюк. Він запропонував купити приміщення за 2,9 млн грн.

Олег Цимбалюк зареєстрований як ФОП у 2013 році у Раві-Руській та займається рестораторством. Він також вказаний як директор низки компаній, серед яких ТзОВ «Тайгер Ті», ТзОВ «Дарк Райд» та ТзОВ «Арта Сіті», яке управляє однойменним готелем у Яворові.