Раніше гараж належав облводгоспу

У Львові в середу, 16 липня, регіональна дирекція Фонду державного майна (ФДМУ) провела аукціон з приватизації старого гаража на вул. Січинського у місцевості Пасіки. Це були повторні торги – попередні виграла компанія, пов’язана зі львівським забудовником «Парус Девелопмент», проте відмовилась сплачувати запропоновані гроші. На сьогоднішньому аукціоні перемогу здобула інша компанія з орбіти будівельної групи «Парус», нині вона запропонувала за 1,5 млн грн менше, ніж попереднього разу.

Як повідомила пресслужба ФДМУ, 16 липня у торгах за лот змагалося 11 учасників, що «зумовило зростання вартості у майже 28 разів: від стартової ціни у понад 644 тис. грн, до переможної – понад 18 млн грн».

«Покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі понад 3,6 млн грн, тож загальний економічний ефект може становити понад 21,6 млн грн», – йдеться в повідомленні. Після повної оплати лота новий власник отримає цегляну одноповерхову будівлю гаража з 11 приміщеннями, загальною площею 385,4 м².

Найвищу ціну за лот запропонувало ТОВ «Новелекс Солюшнс» зі Львова, його пропозиція – 18,017 млн грн. Компанія була зареєстрована у грудні 2024 року, статутний капітал – 10 тис. грн. За п’ять днів до аукціону у неї змінилися керівник і власник. Замість Олексія Тюльпіна бенефіціаром стала Валентина Уралова, а директором – Оксана Харів.

Якщо компанія не заплатить, право приватизації перейде до іншої компанії – ТОВ «Львівська варта», яке запропонувало 18,01 млн грн.

Як писав ZAXID.NET, переможцем попереднього аукціону з продажу гаража у травні було ТОВ «Новелекс Сеплай» із пропозицією 19,5 млн грн. Проте згодом компанію дискваліфікували через несплату запропонованої нею вартості. Другого переможця торгів – ТОВ «Аксіоматика» – також забракував ФДМУ через відмову від підписання протоколу.

ТОВ «Новелекс Солюшнс» і «Новелекс Сеплай» можуть бути пов’язаними компаніями, попри формальну відсутність спільних керівників та власників.

Бенефіціаром «Новелекс Сеплай», згідно з даними YouControl, є львів’янин Ярослав Мамчур через АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Новелекс Фінанс». Підприємець пов’язаний з відомим забудовником «Парус Девелопмент», зокрема є фінансовим директором Smart Estate – компанії з групи «Парус». Його фонд є засновником ТОВ «Будівельна компанія «Алтум», яка була генпідрядником на будівництві ЖК «Парус Smart» у Львові, а нині будує ЖК «Парус Comfort» у Винниках.

Окрім того, «Новелекс Фінанс» також заснувало будівельну компанію «Буд-М-Сервіс», а її директор Олег Манзій є власником «Парус Девелопмент».

«Новелекс Солюшнс» і «Новелекс Сеплай» мають однакове доменне ім’я на поштових скриньках – solutions@novelex.com.ua та ns@novelex.com.ua. Окрім того, власником торгової марки Novelex (Новелекс) є вже згаданий фонд «Новелекс Фінанс».

Таким чином, можна зробити висновок, що компанії з орбіти «Парус Девелопмент» планують зекономити, заплативши державі за лот на 1,5 млн грн менше, ніж пропонували на першому аукціоні.

Старий гараж не має особливої цінності, проте він розташований на привабливій для забудови земельній ділянці на вулиці Січинського (бічна Зеленої) площею 0,15 га з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування інших будівель, громадської забудови».

Власником компаній, що посіли друге місце на торгах у травні і сьогодні – ТОВ «Львівська варта» і ТОВ «Аксюматика» – є Любомир Тхір, колишній заступник начальника відділу оперативного управління головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області.