ЛМР продала стару будівлю на вул. Городоцькій

Компанія «Індустрія ЛВ» на аукціоні, організованому управлінням комунальної власності Львівської міської ради (УКВ), купила стару будівлю на вул. Городоцькій, 147. Торги, у яких узяв участь лише один учасник, відбулися 27 червня на платформі «Prozorro.Продажі». Компанія-переможець входить до групи львівської бізнесової родини Креховецьких, що займаються будівництвом та ресторанною справою.

Стартова ціна лоту була 1,213 млн грн. Це – відокремлена будівля на подвір’ї на вул. Городоцькій, 147, площею 44,2 м2. Місце розташування – навпроти залізничного вокзалу. Стан будівлі 1917 року, згідно з даними балансоутримувача – ЛКП «Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації», задовільний. До пам’яток архітектури будівля не належить. Усередині вона має п’ять окремих приміщень.

Житло дедалі частіше проєктують не як окремий об’єкт, а як логічну частину міста. ЖК Big Ben від РІЕЛ – чудовий приклад цього підходу. Він ідеально інтегрується в навколишнє середовище, зберігає баланс між архітектурою, пішохідними маршрутами та публічними просторами. Саме це підвищує цінність такого типу будинків і для мешканців, і для інвесторів.

В аукціоні взяв участь лише один учасник – ТОВ «Індустрія ЛВ» зі Львова з пропозицією у 2,011 млн грн (з ПДВ). Наразі УКВ очікує на рішення про викуп лоту від переможця.

Як раніше писав ZAXID.NET, ТОВ «Індустрія ЛВ» займається будівництвом доріг та модульних укриттів. Керує фірмою Володимир Креховецький – львівський бізнесмен і колишній депутат Львівської облради. Належить вона його синові Віталію Креховецькому, який також є співвласником закладу «Кілішкова» на площі Ринок, АН «І-Ремакс-ЛВ», власником ТОВ «Дизайн-Проект». Також він є співвласником фірми «Ламінат-Сервіс», що займається реконструкцією колишнього адміністративного корпусу «Львівприладу» під житловий комплекс з офісами і магазинами.

Володимир Креховецький володіє цілою низкою підприємств, що працюють у будівництві. Це ТОВ «Яро-Буд», ТОВ «Шляхіндустрія», «Енергомонтаж ЛВ» тощо. Також нещодавно він придбав частку в ТОВ «Інтерпрес», якому належить медіа-група «Експрес».

У 2023 році журналісти згадували Володимира Креховецького у розслідуванні про сумнівне виведення з комунальної власності приміщень у центрі Львова. Ідеться про приміщення на вул. Федорова, 30, що належало місту і яким користувалося ЛКП «Старий Львів». Сам Володимир Креховецький тоді сказав, що про оборудку з комунальним майном дізнався від журналістів.