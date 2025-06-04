Інцидент стався в Оженинському ліцеї №2

В Оженинському ліцеї №2 між шестикласницею та вчителькою географії виник конфлікт. Під час уроку педагогиня забрала телефон в учениці, яка хворіє на цукровий діабет першого типу та контролює рівень цукру в крові через спеціальний додаток. Для встановлення усіх обставин інциденту вже призначили перевірку. Про це йдеться у сюжеті телеканалу ITV media group.

За словами батьків шестикласниці, Поліна хворіє на цукровий діабет першого типу більше 2,5 років. На її тілі встановлені спеціальні датчики, які контролюють рівень цукру в крові, а допомагає у цьому спеціальний застосунок, завантажений на телефон. Батько учениці Василь Коваленко зауважив, що усі вчителі в школі попереджені про діагноз дочки, а тому не забороняли користуватися їй смартфоном.

Проте під час уроку географії вчителька забрала телефон у шестикласниці, пояснивши це тим, що вона списує. Поліна розповіла про ситуацію батькам. У той день, за словами мами дівчинки Оксани Коваленко, у дочки був високий показник рівня цукру у крові – 12. Жінка звернулася до вчительки за поясненнями, але та заперечила свою провину.

«Телефон я не забирала. Я зробила зауваження, щоб дитина виключила телефон. Це було десь під кінець уроку. Вона цілий урок сиділа в телефоні, коли діти робили завдання. Про те, що Поліна хворіє, я знала. А про те, що там є спеціальні пристрої, я не здогадувалась, але ні мама в спокійному тоні, ніхто мені не пояснив, що це таке», – прокоментувала ситуацію учителька географії Оженинського ліцею №2 Тетяна Стрельник.

Після цього інциденту дівчинка не відвідувала уроки географії й отримала неатестацію з теми в кінці навчального року, що вплинуло на її семестрову оцінку.

Директорка ліцею від коментарів утрималася, поки триває розслідування. Водночас батьки дівчинки написали заяву до поліції, управління освіти Острозької міської ради й уповноваженого з прав людини.

Начальник управління освіти Острозької міської ради Андрій Шевчук розповів, що залучені всі служби, ювенальна поліція, служба в справах дітей та управління освіти. Наразі опитують учнів і вчителів навчального закладу, готують засідання комісії. Також посадовець додав, що розглядається рішення про заміну вчителя географії у класі, де навчається дівчинка.