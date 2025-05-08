Учні рівненської гімназії опублікували відео, на якому вчитель душить 13-річну ученицю

У Рівному в гімназії №24 відбулася сутичка між учителем інформатики та 13-річною ученицею. За інформацією поліції, неповнолітня вдарила педагога циркулем у плече під час конфлікту, який виник через користування на уроці телефоном. Коли ж учитель схопив дівчину за шию, це зняли на відео однокласники та опублікували у соцмережах.

Відео інциденту оприлюднив Telegram-канал «Рівне 1283» у середу, 7 травня. На кадрах видно, як вчитель Рівненської гімназії №24 тримає за шию ученицю і паралельно комусь телефонує. Однокласники дівчинки кричать: «Що ви робите?», проте він не реагує. У коментарях під відео гімназисти вказали, що на кадрах фігурує вчитель інформатики Роман Вільчинський.

Як повідомила 8 травня пресслужба поліції області, між педагогом та 13-річною ученицею стався конфлікт: дівчина під час уроку користувалася телефоном і не реагувала на зауваження, а коли виникла суперечка – вдарила вчителя циркулем у плече.

«36-річний педагог тримав дитину, щоб та повторно не завдала йому чи оточуючим ушкоджень. Цей момент і зняли на відео однокласники та розмістили його у соціальній мережі», – зауважили в поліції.

Відомо, що вчитель відмовився від написання заяви. Батьки дівчини також заявили, що претензій до педагога не мають. Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з дівчинкою та її батьками щодо недопущення таких ситуацій у майбутньому. У навчальному закладі проведуть перевірку щодо вказаного інциденту.