Австралійський рок-гурт King Gizzard & the Lizard Wizard

Кілька музичних гуртів заявили про рішення видалити свої пісні з музичного стримінгового сервісу Spotify через те, що співзасновник платформи інвестував у німецьку оборонну компанію Helsing. Зокрема, ця компанія постачає Україні дрони, оснащені штучним інтелектом. Про це повідомив американський розважальний тижневик Variety.

Про рішення видалити свої пісні зі Spotify заявив австралійський рок-гурт King Gizzard & the Lizard Wizard. Йдеться про 27 студійних альбомів, а також концертні альбоми та збірки.

«Для тих, хто не знає: генеральний директор Spotify Даніель Ек інвестує мільйони в технологію військових дронів зі штучним інтелектом. Ми щойно видалили нашу музику з платформи», – йдеться у заяві австрійського рок-гурту.

Водночас, як зауважило «Суспільне», гурт King Gizzard & the Lizard Wizard продовжує викладати свою музику на стрімінговий сервіс Yandex, який частково належить Росії.

За кілька днів до цього таке ж рішення ухвалив американський експериментальний рок-гурт Xiu Xiu. Музиканти звинуватили Spotify у фінансуванні «вбивства людей».

«Spotify використовує гроші, зароблені на музиці, для інвестицій у військові дрони», – заявив гурт Xiu Xiu.

Ще раніше, 30 червня цього року, про видалення пісень зі Spotify заявив американський музичний гурт Deerhoof.

«Ми не хочемо, щоб наша музика вбивала людей. Ми не хочемо, щоб наш успіх був пов'язаний з бойовими технологіями штучного інтелекту», – заявили музиканти Deerhoof.

Як повідомляв ZAXID.NET, 17 червня стало відомо, що інвестиційна компанія Prima Materia, створена співзасновниками музичного стримінгового сервісу Spotify Даніелем Еком та Шакілом Ханом, вклала у німецький оборонний стартап Helsing 600 млн євро. Ця компанія вже поставила Україні тисячі дронів зі штучним інтелектом.

Зауважимо, що співзасновник Spotify Деніель Ек припускав, що інвестиції у військову сферу можуть викликати обурення у суспільсві, однак він «на 100% упевнений», що зробив правильний вибір для Європи.