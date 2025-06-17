Дрон, вироблений німецькою компанією Helsing

Інвестиційна компанія Prima Materia, створена співзасновниками музичного стримінгового сервісу Spotify Даніелем Еком та Шакілом Ханом, вклала у німецький оборонний стартап Helsing 600 млн євро. Ця компанія вже поставила Україні тисячі дронів зі штучним інтелектом. Про це повідомила британська щоденна газета Financial Times, передає «Економічна правда».

Інвестиція співзасновників Spotify підвищила вартість Helsing до 12 млрд євро, що робить її однією з п’яти найдорожчих технологічних оборонних компаній в Європі.

Німецька компанія Helsing була заснована у 2021 році. Спочатку вона спеціалізувалася на виробництві програмного забезпечення зі штучним інтелектом для оборонної сфери, а згодом налагодила власне виробництво безпілотників, літаків і підводних човнів.

Як зауважує Forbes, Helsing вже поставила Україні тисячі безпілотників, оснащених ШІ. Ці безпілотники здатні уразити цілі на більшій відстані, ніж звичайні дрони-камікадзе, крім того, вони невразливі до засобів радіоелектронної боротьби.

Співзасновник Spotify Деніель Ек, який також є очільником ради директорів Helsing, погодився, що інвестиції у військову сферу можуть викликати обурення у суспільсві, однак заявив, що він «на 100% упевнений», що зробив правильний вибір для Європи.

Зауважимо, що компанія Prima Materia Даніеля Ека та Шакіла Хана, вже робила інвестиції у Helsing ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – у 2021 році.

Додамо, що 13 лютого 2025 року Helsing повідомила про намір виготовити для України 6 тис. ударних безпілотників HX-2.