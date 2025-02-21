Однокласник потерпілого опублікував відео побиття у соцмережах

У ліцеї Березівської громади на Рівненщині вчитель під час уроку побив семикласника. Після того, як відео поширили в соцмережах, дирекція начального закладу спільно з поліцейськими ініціювала перевірку.

Відео побиття учня опублікував Telegram-канал «Рівне 1283» у четвер, 20 лютого. На кадрах видно, як вчитель Березівського ліцею кричить на учня, бʼє кулаком по столу і каже: «Покажи мені, що ти записав. Що ти цілий урок робив?» .Після цього педогог підійшов до іншого хлопчика і дав йому ляпаса.

Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, на відео фігурує вчитель інформатики та математики Анатолій Павлюк, який у 2021-2022 роках був директором Березівського ліцею.

«Голова сільської ради підписав розпорядження про сворення відповідної комісії, яка спільно із працівниками поліції проводить службове розслідування. Батьки та учні наразі проходять анонімне анкетування щодо інциденту», – повідомили ZAXID.NET у Березівській сільській раді.

За інформацією речниці поліції Рівненщини Марії Юстицької, слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Поки що рідні хлопчика не зверталися до правоохоронців із заявою про побиття.