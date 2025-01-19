У ліцеї Вараської громади на Рівненщині вчитель побив учня 8 класу. Відео записали однокласники дитини, воно з’явилося в соцмережах. Батьки заявили, що не мають претензій до педагога. Втім, обласний департамент освіти і поліція пообіцяли провести перевірку. На інцидент відреагував також освітній омбудсмен.

На оприлюдненому 18 січня у соцмережах відео видно, як вчитель б’є по голові та обличчі учня, що сидить за партою, та кричить на нього. Офіційні джерела не повідомляють деталей, але у деяких соцмережах зазначають, що інцидент трапився у ліцеї села Мульчиці.

Батьки дитини не зверталися у поліцію. Правоохоронці побачили відео у соцмережах і розпочали перевірку: «Наразі мама у телефонному режимі повідомила, що претензій не має та учасником кримінального процесу бути не бажає. Втім слідчий підрозділ вирішує правову кваліфікацію інциденту».

Начальниця управління освіти Вараської міської ради Олена Корень написала, що у ліцеї проводять службове розслідування, працює офіцер поліції. «Сьогодні мені особисто телефонував тато дитини, з яким мали розмову, змістовну розмову. Ситуація складна, психологічної допомоги потребують усі», – написала освітянка. Вона додала, що заяву до поліції написали, щоправда, не уточнила, хто саме.

Освітню перевірку дій педагога пообіцяли і в обласній адміністрації. «Департамент освіти ОДА вже отримав доручення провести перевірку усіх обставин. Справа у мене на особистому контролі. Подібні дії не повинні мати місце в жодному навчальному закладі. Тому, за результатами перевірки, висновки будуть рішучіші», — пообіцяв начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Водночас представник омбудсмена на Рівненщині також відреагував на побиття учня. Олександр Корнійчук надіслав офіційні листи до відповідних органів із закликом об’єктивно і неупереджено вивчити ситуацію.

«У разі підтвердження факту жорсткого поводження працівника закладу освіти з учнем компетентні органи мають невідкладно вжити відповідні заходи реагування згідно з вимогами законодавства», – наголосив представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в Рівненській області Олександр Корнійчук.

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Як додав представник омбудсмена, законі України «Про освіту» передбачає, що працівники закладів освіти повинні дотримуватися педагогічної етики, захищати учнів від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою.