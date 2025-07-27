Олександр Ячнік та Олег Дуда після нагородження у Києві

У неділю, 27 липня, завідувач відділення дитячої кардіохірургії лікарні Святого Миколая отримав «Орден Святого Пантелеймона. Честь медичної професії». Це найвища громадська відзнака за професіоналізм у галузі охорони здоров'я та служіння людям. Голова регіональної ради «Ордену Святого Пантелеймона» та керівник Львівського онкоцентру Олег Дуда розповів, що Олександр Ячнік переміг у номінації «Найкращий лікар – еталон професії».

«Мені надзвичайно приємно, що і цьогоріч Львівщина може пишатися переможцем. Найвищу відзнаку "Орден Святого Пантелеймона" у номінації "Найкращий лікар – еталон професії" отримав Олександр Ячнік, який є провідним дитячим кардіохірургом, завідувачем відділення дитячої кардіохірургії Лікарні Святого Миколая Першого медичного об'єднання Львова. Він спеціалізується на лікуванні вроджених вад серця у дітей та проведенні складних кардіохірургічних операцій», – розповів Олег Дуда.

Він зазначив, що лікарі з Львівщини, які були номінантами премії, отримали відзнаки:

палатна медична сестра з Львівської обласної клінічної лікарні Христина Омельченко (відзнака в категорії «Серце медицини»);

очільник центру військового капеланства Архиєпархії УГКЦ, отець Тарас Михальчук (відзнака в категорії «Взірець служіння суспільству»);

фізичний терапевт, керівник напрямку фізичної реабілітації Unbroken, заступник директора з реабілітації Лікарні Святого Пантелеймона Ігор Кошівка (відзнака в категорії «Новатор року»);

центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей Superhumans Center (відзнака в категорії «Фортеця здоров'я»).

Олег Дуда також привітав міжнародну благодійну організацію Help Ukraine Group з найвищою відзнакою «Ордену Святого Пантелеймона» у номінації «За вагомий внесок у боротьбі українського народу за свободу та незалежність (для іноземних громадян та організацій/установ)». HUG створили представники США, Австралії та України, щоб надавати гуманітарну, медичну та військову допомогу для України.

Нагадаємо, що 2025 року Львів обирав претендентів на здобуття ордену серед військових і цивільних медиків, волонтерів, новаторів у медицині у восьми номінаціях. «Орден Святого Пантелеймона» заснували 2009 року. З 2017 року ця нагорода є найвищою громадською відзнакою для медиків. Також її називають медичним Оскаром. Нагородження традиційно відбувається 27 липня – у День українського медика.