У суді Павло Фень визнав свою провину частково

Ківерцівський районний суд визнав винним у хуліганстві депутата Цуманської селищної ради восьмого скликання Павла Феня. Нетверезий посадовець намагався проколоти колесо мотоцикла, на якому перебував підліток, а коли не вдалося – ударив хлопця ножем. За це чоловіку призначили 1,5 року пробаційного нагляду.

Як йдеться у вироку від 12 лютого, інцидент стався ввечері 20 жовтня 2024 року в смт Цумань. За даними слідства, Павло Фень прийшов на футбольне поле на вулиці Покровській, де відпочивали підлітки. Він підійшов до одного з них, який сидів на мотоциклі, та намагався ножем пошкодити переднє колесо, однак потерпілий встиг повернути кермо.

Тоді депутат ударив хлопця ножем у груди. Підліток схопив лезо рукою та відштовхнув нападника. Унаслідок цього він отримав легкі тілесні ушкодження – поверхневу колоту рану грудної клітки та порізи пальців лівої руки.

Після цього обвинувачений підійшов до свого автомобіля KIA Sorento, з якого дістав пістолет і направив у бік неповнолітнього. Побачивши зброю, підліток втік додому та розповів про інцидент батьку.

У суді Павло Фень визнав свою вину частково. Він підтвердив, що намагався прорізати колесо мотоцикла ножем та схопив підлітка за одяг, однак заперечив, що навмисно завдав удару в груди та що мав при собі пістолет. Також він заперечив, що перебував у стані алкогольного сп’яніння. За словами обвинуваченого, наступного дня після інциденту він викинув ніж у річку. Депутат також зазначив, що відшкодував потерпілому 39 400 грн моральної шкоди, а також 5 тис. грн – за правничу допомогу.

Потерпілий у суді заявив, що депутат поводився агресивно і від нього відчувався запах алкоголю. Просив призначити йому суворе покарання через пережитий стрес.

Суддя Олександр Костюкевич визнав Павла Феня винним за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство) та призначив 1,5 року пробаційного нагляду. Крім цього, обвинуваченого зобов’язали сплатити потерпілому 20 600 грн моральної шкоди та 5 тис. грн витрат на правничу допомогу. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Павло Фень народився у 1987 році в селі Карпилівка Ківерцівського району, має загальну середню освіту. Став депутатом Цуманської селищної ради від партії «Разом сила».