Інцидент стався напередодні Нового року в Ковелі

Поліцейські розшукали волинянина, який справляв природні потреби біля портретів загиблих воїнів, а згодом навмисне пошкодив кілька меморіальних банерів. Порушником виявився 40-річний мешканець Камінь-Каширського району. Про це у четвер, 8 січня, повідомила пресслужба поліції Волині.

Інцидент стався напередодні Нового року у Ковелі. До поліції звернулися місцеві жителі, які повідомили, що невідомий чоловік демонстративно справляв природні потреби неподалік банерів, встановлених на честь загиблих військовослужбовців. Після цього він підійшов до меморіальних конструкцій, пошкодив їхні кріплення та полотно і втік з місця події.



Правоохоронці встановили підозрюваного за кілька днів. Чоловіку оголосили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає штраф або до п’яти років пробаційного нагляду чи обмеження волі.