Після бесіди зі співробітниками СБУ порушниця публічно вибачилась

У Сарнах 23-річна місцева жителька танцювала під російську музику перед портретами загиблих військовослужбовців, а відео опублікувала на своїй сторінці у TikTok. Після того, як ролик поширили у місцевих пабліках, правоохоронці розшукали порушницю і склали на неї протокол. Про це повідомили 9 вересня у пресслужбі поліції Рівненщини.

Одним із перших скандальне відео поширив Telegram-канал «Рівне 1283» у неділю, 8 вересня. На ньому видно, як жінка танцює під російський трек і демонструє непристойні жести неподалік інсталяції, присвяченій полеглим воїнам у центрі Сарн.

«Поліцейські офіцери громади спільно із співробітниками Служби безпеки України встановили та розшукали порушницю. Нею виявилася 23-річна сарненчанка. Жінка і раніше потрапляла в поле зору правоохоронців, оскільки неодноразово покидала місце проживання, залишаючи своїх двох малолітніх дітей на бабусю», – розповіла ZAXID.NET речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька.

Вранці 9 вересня співробітники СБУ провели профілактичну бесіду з порушницею, після чого вона вибачилась за свої дії, а поліцейські склали на неї адміністративний протокол за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство). Далі матеріали справи скерують до суду, який визначить остаточну міру покарання. За скоєне жительці Сарн загрожує від 51 до 143 грн штрафу, громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, виправні роботи або адміністративний арешт на 15 діб.