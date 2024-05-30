16-річні хлопці публічно вибачилися за прослуховування російської музики

Двоє учнів Блажівського ліцею ввімкнули на подвір’ї навчального закладу російську музику, що зафільмували їхні однокласники. Після того як відео опублікували в соцмережі, правоохоронці розшукали порушників і склали на них протоколи. Про це 30 травня повідомили у прес-службі поліції Рівненщини.

Під час моніторингу соцмереж ювенальні поліцейські натрапили на відео, опубліковане 26 травня у Telegram-спільноті «Рівне 1283». На ньому видно, як двоє школярів у селі Блажове Рокитнівської громади вмикають російську музику саме у той момент, коли перед ними проїжджає службовий автомобіль поліцейських.



«У пісні звучали зневажливі слова щодо працівників поліції, тож правоохоронці спільно з педагогами ліцею встановили порушників. Ними виявилися 16-річні жителі Рокитного», – розповіла ZAXID.NET речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька.



У навчальний заклад викликали батьків та у їхній присутності на неповнолітніх склали адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Матеріали справи скерують до суду. За скоєне хлопцям загрожує від 51 до 119 грн штрафу.

ZAXID.NET намагався зв’язатися з начальником департаменту освіти і науки Рівненської ОВА, аби отримати коментар щодо цього випадку, втім до моменту публікації новини він так і не відповів.