Слідчі наразі з’ясовують мотив дій жінки

Жителька селища Летичів Хмельницького району спалила український прапор, що зафіксували камери відеоспостереження. Після того як запис опублікували в соцмережах, правоохоронці розшукали жінку і притягнули до відповідальності. Про це повідомили 28 серпня у поліції області.

За даними слідства, відео з камер спостереження із зафіксованим на ньому спаленням українського стягу побачили у соцмережах працівники управління кримінального аналізу ГУНП у Хмельницькій області. У ході розслідування вони встановили, що на кадрах фігурує 29-річна мешканка Летичева.

Яким був мотив дій порушниці, поліцейські наразі з’ясовують.

За свій вчинок жінка понесе відповідальність відповідно до ч.1 ст. 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу або до трьох років позбавлення волі.