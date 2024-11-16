Джейк Пол переміг у поєдинку з Майком Тайсоном

У ніч на суботу, 16 листопада у США відбувся боксерський турнір, під час якого відбувся бій колишнього абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Майка Тайсона та блогера Джейка Пола. За одноголосним рішенням суддів 58-річний боксер поступився Полу, повідомило CNN Sport.

Поєдинок Майка Тайсона та Джейка Пола відбувся на стадіоні AT&T в Арлінгтоні, штат Техас. На стадіон прийшли понад 72 тис. людей, а трансляція бою велася на стрімінговому сервісі Netflix.

Після спокійних перших раундів Джейк Пол завдав кількох ударів Тайсону, який вже показував втому на ринзі. Більшу частину поєдинку 27-річний блогер тримав контроль над ситуацією та одноголосним рішенням суддів переміг Майка Тайсона із рахунком 80:72, 79:73, 79:73.

Джейк Пол став шостим боксером, який зміг перемогти колишнього чемпіона. Загалом у Пола вже 11 перемог, сім з яких завершилися нокаутами, а також одна поразка. У Тайсона, на противагу, 50 перемога із 44 нокаутами, та вже сьома поразка.

Після перемоги блогер заявив, що рівняється на Майка Тайсона, а 58-річний супертяж його надихає. Тайсон ж сказав, що довів світові, що може битися попри свій вік.

Зазначимо, бій став резонансним та привернув багато уваги через повернення Майка Тайсона на ринг через 19 років після останнього бою. Поєдинок планували провести ще в липні, проте через загострення виразки у 58-річного боксера його перенесли на листопад 2024 року. До слова, під час зважування, яке відбулося у ніч на 15 листопада, Тайсон дав ляпаса Джейку Полу.