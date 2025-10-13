Українські гімнастки підтвердили реноме найсильніших у світі

Українська команда «Школа Дерюгіної» стала першою на клубному чемпіонаті світу з художньої гімнастики, який цими днями відбувається в Японії. До заявки «синьо-жовтих» увійшли три спортсменки: Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та Любов Горащенко.

Як наслідок, Онуфрійчук здобула найвищий результат у виступах з усіма предметами – найбільше балів вона заробила за виступ з обручем (30,7), а найменше – з булавами (29,25). До топ-5 у багатоборстві увійшла Каріка (стала п'ятою у вправах з булавами та стрічкою, четвертою у виступі з обручем та шостою у вправах з м'ячем). За сумою балів її результат у багатоборстві склав 110,1 бала. Горащенко у багатоборстві – 5-та серед юніорок (95,750).

Варто зазначити, що українки випередили «нейтралок» із команди підсанкційної російської ексгімнастки Аліни Кабаєвої, яких, попри рекомендації FIG, включили до командного заліку змагань.

Загальний залік клубного ЧС-2025 з художньої гімнастики:

Школа Дерюгіної (Україна) — 326.150 (бала)

«Нейтральні атлети» (Росія) — 324.100

Burlo/Pacific (США) — 319.350

До слова, українки вперше стали переможницями цього чемпіонату світу саме у клубній першості.