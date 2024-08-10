Олег Дорощук виступав на Олімпійських іграх вперше

Український легкоатлет, який спеціалізується у стрибках у висоту, Олег Дорощук встановив особистий рекорд у фіналі на Олімпійських іграх у Парижі. Вперше йому підкорилася висота 2,31 м: раніше його особистий рекорд становив 2,30 м. Наступна планка, 2,34 м, йому не підкорилася, тож він завершив виступи на 6 місці.

Олег Дорощук став єдиним українцем, який подолав кваліфікацію на Олімпіаді-2024: Андрій Проценко та Владислав Лавський не змогли цього зробити. У фіналі він з першої спроби взяв 2,17 м та 2,22 м, з другої – 2,27 м та 2,31 м, проте на 2,34 м вже стрибнути не зміг та посів 6 місце.

Олімпійський чемпіон Токіо, італієць Джанмарко Тамбері зійшов з дистанції на 2,27 м – 2,17 м він не стрибав взагалі, а 2,22 м взяв тільки з третьої спроби. Інший чемпіон Токіо, катарець Мутаз Баршим виграв бронзу, не змігши підкорити 2,36 м. Останню спробу він переніс на 2,38 м, але теж не зміг її взяти.

За золото змагалися новозеландець Гаміш Керр та американець Шелбі Маківан, які обоє взяли 2,36 м з першої спроби. Проте висота 2,38 м їм обом не підкорилася, тож вони стрибали знову нижчі планки, щоб визначити найкращого. Розвʼязка настала на висоті 2,34 м, яка підкорилася новозеландцю. Американець планку не взяв і виграв срібло.

23-річний Олег Дорощук – легкоатлет з Кропивницького. Бронзовий призер чемпіонату Європи 2024 року, срібний призер чемпіонатів Європи серед юнаків, юніорів та молоді. Олімпіада-2024 є дебютною в його карʼєрі.